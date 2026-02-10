REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ile Polska płaci swoim sportowym bohaterom? Tyle wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku

Ile Polska płaci swoim sportowym bohaterom? Tyle wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lutego 2026, 11:30
[Data aktualizacji 11 lutego 2026, 09:46]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze
Dożywotni przelew za jeden dzień chwały. Sprawdź, ile Polska płaci swoim sportowym bohaterom. Tyle wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sukces na igrzyskach to nie tylko chwała i medale, ale także realne zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Emerytura olimpijska 2026 w Polsce staje się coraz bardziej atrakcyjnym świadczeniem. W tym roku kwota wypłacana medalistom ponownie wzrosła, stanowiąc istotne wsparcie dla byłych sportowców. Ile wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku? Oto szczegóły.

rozwiń >

Ile wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku?

Wiele osób zastanawia się, ile wynosi emerytura olimpijska. W 2026 roku świadczenie to przeszło kolejną waloryzację. Zgodnie z przepisami, wysokość tego świadczenia jest ściśle powiązana z budżetem państwa i kwotą bazową dla członków korpusu służby cywilnej. Od 1 stycznia 2026 roku emerytura olimpijska wynosi 5 116,99 zł brutto miesięcznie. Co istotne dla beneficjentów, kwota ta w praktyce jest kwotą "na rękę" (netto), ponieważ świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Waloryzacja emerytur sportowych - dlaczego kwota wzrosła?

Mechanizm obliczania tego świadczenia opiera się na mnożniku 1,8. Oznacza to, że każda zmiana kwoty bazowej w służbie cywilnej automatycznie podnosi wypłaty dla olimpijczyków. W porównaniu do ubiegłego roku, sportowcy otrzymują o ponad 150 zł więcej każdego miesiąca. To stabilny system, który chroni wartość nabywczą świadczenia przed inflacją.

Kto może otrzymać emeryturę olimpijską? Warunki w 2026 roku

Uzyskanie statusu emeryta olimpijskiego wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych wymogów prawnych. Nie wystarczy sam udział w zawodach - kluczowy jest sukces medalowy. Kryteria przyznawania świadczenia:

  1. Zdobycie medalu: Należy zdobyć przynajmniej jeden medal (złoty, srebrny lub brązowy) na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych.
  2. Wiek: Świadczenie przysługuje po ukończeniu 40. roku życia.
  3. Koniec kariery: Sportowiec musi oficjalnie zakończyć czynne współzawodnictwo w polskich związkach sportowych.
  4. Obywatelstwo: Wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa.
  5. Nieposzlakowana opinia: Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Ważne: Emerytura olimpijska nie jest przyznawana z urzędu. Sportowiec musi złożyć stosowny wniosek do Ministra Sportu i Turystyki.

REKLAMA

Zobacz również:

Emerytura olimpijska a standardowa emerytura z ZUS

Jedną z największych zalet emerytury dla medalistów jest możliwość jej łączenia z innymi dochodami. Sportowiec może pobierać świadczenie olimpijskie i jednocześnie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Pracować zawodowo w dowolnym sektorze.
  • Pobierać standardową emeryturę z ZUS po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.
  • Prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warto podkreślić, że liczba zdobytych medali nie wpływa na wysokość przelewu. Zarówno jednokrotny brązowy medalista, jak i wielokrotny mistrz olimpijski, otrzymują co miesiąc taką samą kwotę.

Czy emerytura olimpijska może zostać odebrana?

Polskie prawo przewiduje sytuacje, w których sportowiec może stracić prawo do pobierania pieniędzy. Dzieje się tak w przypadku wykrycia dopingu (skutkującego dyskwalifikacją powyżej 24 miesięcy) lub w sytuacji, gdy sportowiec zostanie skazany za przestępstwo umyślne. Państwo dba o to, by świadczenie trafiało do osób będących wzorem do naśladowania.

Emerytura olimpijska 2026 to wyraz uznania państwa dla trudu i poświęcenia polskich reprezentantów. Kwota przekraczająca 5 100 zł netto pozwala byłym sportowcom na godne życie po zakończeniu kariery, która często wiąże się z dużym obciążeniem dla zdrowia.

Nagrody od Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl)

PKOl od lat stosuje zasadę „na bogato”, łącząc gotówkę z cennymi nagrodami rzeczowymi. W 2026 roku stawki prezentują się następująco: Dla zawodników w konkurencjach indywidualnych:

  • Złoty medal: 250 000 PLN w gotówce, dwupokojowe mieszkanie, diament, obraz oraz voucher na wakacje.
  • Srebrny medal: 200 000 PLN w gotówce, diament, obraz oraz voucher na wakacje.
  • Brązowy medal: 150 000 PLN w gotówce, diament, obraz oraz voucher na wakacje.

Dla osad, sztafet i debli (zespoły 2-9 osób): W przypadku mniejszych drużyn każdy zawodnik otrzymuje solidną premię. Za złoty medal przewidziano 100 000 PLN oraz - co jest nowością w ostatnich latach - własne mieszkanie (kawalerka) dla każdego członka ekipy. Za srebro każdy otrzymuje 75 000 PLN, a za brąz 50 000 PLN.

Zobacz również:

Nagrody od Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ministerstwo wypłaca nagrody niezależnie od PKOl, bazując na ustawowych widełkach. W 2026 roku kwoty te oscylują w granicach:

  • Za złoto: do 100 000 PLN.
  • Za srebro: do 70 000 PLN.
  • Za brąz: do 50 000 PLN.

Warto dodać, że nagrody te są zazwyczaj wypłacane jednorazowo w roku zdobycia medalu.

Finansowanie po igrzyskach - stypendia i wsparcie

Sam medal to nie tylko jednorazowy zastrzyk gotówki, ale też stały dochód przez kolejne miesiące:

  • Stypendium sportowe: Medalista olimpijski zostaje objęty specjalnym programem stypendialnym. Przez okres do 18 miesięcy po igrzyskach sportowiec otrzymuje co miesiąc od 15 000 PLN do nawet 20 000 PLN (zależnie od koloru krążka), co ma zapewnić mu stabilność finansową w cyklu przygotowawczym do kolejnych imprez.
  • Nagrody od związków sportowych: Dodatkowo poszczególne związki (np. Polski Związek Narciarski czy Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego) często posiadają własne fundusze premiowe od sponsorów, które mogą dorzucić do puli kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Czy emerytura olimpijska przysługuje za każdy medal?

Tak, emerytura olimpijska w Polsce przysługuje za każdy zdobyty medal. Świadczenie jest takie samo niezależnie od koloru medalu - złoty, srebrny czy brązowy. Kwota nie zależy również od liczby zdobytych medali ani od sytuacji finansowej sportowca.

Podsumowanie finansowe sukcesu

Podliczając wszystko, polski mistrz olimpijski z 2026 roku wychodzi z igrzysk z pakietem wartym grubo ponad pół miliona złotych w samej gotówce, prawem do własnego mieszkania oraz gwarancją emerytury olimpijskiej (obecnie ponad 5100 PLN miesięcznie), którą zacznie pobierać po 40. roku życia.

Emerytura olimpijska na świecie

W 2026 roku systemy wsparcia dla medalistów olimpijskich na świecie znacząco różnią się od modelu polskiego, który opiera się na dożywotniej rencie wypłacanej po ukończeniu 40. roku życia. Najbardziej innowacyjne podejście prezentują Stany Zjednoczone, gdzie od Igrzysk w Mediolanie-Cortinie funkcjonuje fundusz emerytalny o wartości 200 tysięcy dolarów, z czego połowa jest dostępna dla zawodnika dopiero po 45. roku życia. Z kolei państwa takie jak Serbia czy Malezja stosują systemy zbliżone do polskiego, oferując stałe miesięczne dodatki, przy czym w Serbii wypłaty są uzależnione od wielokrotności średniej krajowej. Zupełnie inną strategię przyjmują kraje azjatyckie, takie jak Hongkong czy Singapur, które zamiast cyklicznych świadczeń wypłacają gigantyczne jednorazowe nagrody sięgające 750 tysięcy dolarów, zakładając, że sportowiec sam zainwestuje te środki w swoją przyszłość. W Europie Zachodniej kraje takie jak Włochy czy Węgry również stawiają na wysokie premie jednorazowe, natomiast Wielka Brytania i Norwegia konsekwentnie nie oferują żadnych bezpośrednich nagród finansowych ani emerytur państwowych, opierając budżety sportowców wyłącznie na prywatnych kontraktach i stypendiach treningowych. Polska na tym tle pozostaje jednym z nielicznych państw gwarantujących stabilne, nieopodatkowane i dożywotnie świadczenie socjalne po zakończeniu kariery.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Znamy ostateczny wskaźnik waloryzacji 2026! Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura [KWOTY]
Znamy ostateczny wskaźnik waloryzacji 2026! Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura [KWOTY]
Nawet 5000 zł miesięcznie za opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członka rodziny w 2026 roku. Sprawdź nowe limity dni
Nawet 5000 zł miesięcznie za opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członka rodziny w 2026 roku. Sprawdź nowe limity dni
500 plus dla seniora + dodatek pielęgnacyjny, czyli nawet 870 zł dodatku do emerytury co miesiąc w 2026 roku. Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy
500 plus dla seniora + dodatek pielęgnacyjny, czyli nawet 870 zł dodatku do emerytury co miesiąc w 2026 roku. Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Tłusty Czwartek: tylko 14% firm nie przyznaje pracownikom tego dnia żadnych benefitów
11 lut 2026

Okazuje się, że większość polskich firm świętuje Tłusty Czwartek. Zwykle pracodawca kupuje pączki dla pracowników. Zaledwie 14% z nich nie przyznaje pracownikom żadnych benefitów związanych z tym świętem.
Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. [nie dotyczy każdego]
11 lut 2026

Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki ubezpieczenia społecznego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. Co więcej zmiana prawa zapewnia prawo nie tylko do rent i emerytur, ale także do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Należy złożyć specjalny wniosek udostępniony przez ZUS. Trzeba jednak wiedzieć, że taka możliwość dotyczy ograniczonego grona osób, bo specyficznej grupy zawodowej.
ZUS otwiera drzwi dla marynarzy. Sprawdź, jak samodzielnie opłacać składki i zyskać prawo do świadczeń
11 lut 2026

Od tego roku obowiązują przepisy, dzięki którym osoby, które pracują na statkach morskich mogą samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Aby uzyskać prawo do świadczeń, marynarze powinni zgłosić się do ZUS. Z nowych regulacji może skorzystać blisko 18 tys. osób.
Czy Wielka Brytania wróci do Erasmusa? Erasmus plus na lata 2028-2034
11 lut 2026

W październiku 2025 r. zmarła inicjatorka akademickiej wymiany międzynarodowej Sofia Corradi. Jakie są plany na Erasmus plus na lata 2028-2034? Czy jest szansa, że Wielka Brytania wróci do Erasmusa w najbliższym czasie?

REKLAMA

Nie musisz już iść na komisję. Od 13 kwietnia badanie przez internet
11 lut 2026

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r., poz. 26), która wprowadza kompleksową reformę systemu orzecznictwa lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 13 kwietnia 2026 r. badanie potrzebne do wydania orzeczenia będzie można przejść zdalnie, przez wideorozmowę, bez osobistej wizyty na komisji. Nowe przepisy skracają też maksymalny czas oczekiwania na decyzję do 30 dni. Zmieni się również krąg osób uprawnionych do wydawania orzeczeń, w określonych sprawach będą to nie tylko lekarze, ale także pielęgniarki i fizjoterapeuci. Reforma obejmie setki tysięcy osób rocznie ubiegających się o orzeczenie o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji.
Pracownicy testują sztuczną inteligencję na własną rękę, ale potrzebne są zasady. Przykład: fałszywe interpretacje podatkowe w ofercie przetargowej
11 lut 2026

Pracownicy testują AI na własną rękę, ale firma musi wprowadzić zasady i strategię wdrażania sztucznej inteligencji. Brak takich działań prowadzi do absurdów, narażenia reputacji firmy czy utraty zlecenia. Przykład: firma wykluczona z przetargu z powodu umieszczenia w ofercie fałszywych interpretacji podatkowych, będących efektem halucynacji AI.
MAP liczy na pozytywny wynik referendum w JSW ws. zawieszenia świadczeń pracowniczych
11 lut 2026

Ministerstwo Aktywów Państwowych liczy na pozytywny wynik czwartkowego referendum w JSW ws. zawieszenia części świadczeń pracowniczych - podało w środę MAP w komunikacie. Zgoda załogi umożliwi uzyskanie finansowania dla spółki - wskazał resort.
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
11 lut 2026

Już od 1 kwietnia 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać kolejny etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy wywołują duże emocje wśród przedsiębiorców, ale także rolników. Wielu z nich zastanawia się, czy będą musieli przejść na e-faktury i czy zmieni się sposób dokumentowania sprzedaży produktów rolnych. Ministerstwo Finansów uspokaja – rolnicy ryczałtowi zostali objęci innymi zasadami niż podatnicy VAT czynni.

REKLAMA

Duża luka cyfrowa. Tylko co trzecia mikrofirma korzysta z nowoczesnych technologii [BADANIE]
11 lut 2026

Tylko co trzecia badana mikrofirma sięga po nowoczesne technologie, m.in. takie jak sztuczna inteligencja czy e-faktury - wynika z badania „Dojrzałość technologiczna mikrofirm”. Pod względem branż najbardziej zaawansowane technologicznie są firmy usługowe.
ZUS zgodził się na odroczenie płatności składek dla JSW. Ogromna kwota w grze
11 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się na częściowe odroczenie płatności składek przez Jastrzębską Spółkę Węglową od listopada ub. roku do czerwca br. - przekazała spółka we wtorek w raporcie bieżącym. JSW podała, że szacowana miesięczna kwota składek należnych ZUS to ok. 100 mln zł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA