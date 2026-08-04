Nowe wzory banknotów euro. Jest polski akcent
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Europejski Bank Centralny (EBC) zaprezentował projekty nowych banknotów euro. Teraz każdy Europejczyk może wskazać, które z nich podobają mu się najbardziej. Internetowe badanie potrwa do 21 września. Propozycji jest 10, a wśród nich jest polski akcent. Wyniki poznamy pod koniec 2026 r.
- Euro - "coś więcej niż środek płatniczy"
- Banknoty euro - "Kultura europejska"
- Banknoty euro - przyroda i natura
Europejski Bank Centralny prowadzi konsultacje społeczne dotyczące wyglądu nowej serii banknotów euro, a w jednej z propozycji - na banknocie 20 euro - widnieje wizerunek polskiej noblistki. Teraz wszystko zależy od poparcia obywateli.
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Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.— European Central Bank (@ecb) July 23, 2026
Explore the proposals and tell us which ones you prefer.
Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62
Euro - "coś więcej niż środek płatniczy"
"Banknoty euro są czymś więcej niż tylko środkiem płatniczym - to jeden z najbardziej namacalnych znaków Europy. Będą wzmacniać naszą wspólną tożsamość za sprawą wzorów, które są jednocześnie piękne i znaczące" - podkreśliła w komunikacie prezes EBC Christine Lagarde. Zaprezentowane przez Bank Centralny wizualizacje to prace zakwalifikowane do finału europejskiego konkursu na wygląd nowych banknotów. Projekty dotyczą dwóch obszarów tematycznych - "Kultura europejska" oraz "Rzeki i ptaki".
Banknoty euro - "Kultura europejska"
Wśród propozycji znalazł się m.in. banknot o nominale 5 euro z wizerunkiem Marii Callas, słynnej grecko‑amerykańskiej sopranistki. Z kolei nominał 10 euro oddawałby hołd niemieckiemu kompozytorowi Ludwigowi van Beethovenowi, a 20 euro — polskiej uczonej Marii Skłodowskiej‑Curie, laureatce Nagrody Nobla i pionierce badań naukowych. Na banknocie 50 euro może pojawić się Miguel de Cervantes, autor "Don Kichota".
Banknoty euro - przyroda i natura
Druga grupa projektów koncentruje się na naturze. Na projektach banknotów euro widnieją wizerunki ptaków i przedstawienia rzek, symbolizujących bioróżnorodność i przekazujących przesłanie dotyczące ochrony środowiska. Na każdym banknocie przedstawiono inny gatunek europejskiego ptaka na tle krajobrazu rzecznego, a na rewersie widnieją główne instytucje Unii Europejskiej.
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