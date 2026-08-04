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Nowe wzory banknotów euro. Jest polski akcent

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04 sierpnia 2026, 16:34
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
ECB Governing Council meeting in Frankfurt
ECB przedstawił nowe projekty banknotów euro
Andreas Arnold
PAP/DPA

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Europejski Bank Centralny (EBC) zaprezentował projekty nowych banknotów euro. Teraz każdy Europejczyk może wskazać, które z nich podobają mu się najbardziej. Internetowe badanie potrwa do 21 września. Propozycji jest 10, a wśród nich jest polski akcent. Wyniki poznamy pod koniec 2026 r.

Europejski Bank Centralny prowadzi konsultacje społeczne dotyczące wyglądu nowej serii banknotów euro, a w jednej z propozycji - na banknocie 20 euro - widnieje wizerunek polskiej noblistki. Teraz wszystko zależy od poparcia obywateli.

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Euro - "coś więcej niż środek płatniczy"

"Banknoty euro są czymś więcej niż tylko środkiem płatniczym - to jeden z najbardziej namacalnych znaków Europy. Będą wzmacniać naszą wspólną tożsamość za sprawą wzorów, które są jednocześnie piękne i znaczące" - podkreśliła w komunikacie prezes EBC Christine Lagarde. Zaprezentowane przez Bank Centralny wizualizacje to prace zakwalifikowane do finału europejskiego konkursu na wygląd nowych banknotów. Projekty dotyczą dwóch obszarów tematycznych - "Kultura europejska" oraz "Rzeki i ptaki".

Zobacz również:

Banknoty euro - "Kultura europejska"

Wśród propozycji znalazł się m.in. banknot o nominale 5 euro z wizerunkiem Marii Callas, słynnej grecko‑amerykańskiej sopranistki. Z kolei nominał 10 euro oddawałby hołd niemieckiemu kompozytorowi Ludwigowi van Beethovenowi, a 20 euro — polskiej uczonej Marii Skłodowskiej‑Curie, laureatce Nagrody Nobla i pionierce badań naukowych. Na banknocie 50 euro może pojawić się Miguel de Cervantes, autor "Don Kichota".

banknot

Projekt banknotu z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie

Materiały prasowe

Banknoty euro - przyroda i natura

Druga grupa projektów koncentruje się na naturze. Na projektach banknotów euro widnieją wizerunki ptaków i przedstawienia rzek, symbolizujących bioróżnorodność i przekazujących przesłanie dotyczące ochrony środowiska. Na każdym banknocie przedstawiono inny gatunek europejskiego ptaka na tle krajobrazu rzecznego, a na rewersie widnieją główne instytucje Unii Europejskiej.

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Źródło: INFOR
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