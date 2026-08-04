Nowe wzory banknotów euro. Jest polski akcent

Europejski Bank Centralny (EBC) zaprezentował projekty nowych banknotów euro. Teraz każdy Europejczyk może wskazać, które z nich podobają mu się najbardziej. Internetowe badanie potrwa do 21 września. Propozycji jest 10, a wśród nich jest polski akcent. Wyniki poznamy pod koniec 2026 r.

Europejski Bank Centralny prowadzi konsultacje społeczne dotyczące wyglądu nowej serii banknotów euro, a w jednej z propozycji - na banknocie 20 euro - widnieje wizerunek polskiej noblistki. Teraz wszystko zależy od poparcia obywateli.

REKLAMA

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Euro - "coś więcej niż środek płatniczy"

"Banknoty euro są czymś więcej niż tylko środkiem płatniczym - to jeden z najbardziej namacalnych znaków Europy. Będą wzmacniać naszą wspólną tożsamość za sprawą wzorów, które są jednocześnie piękne i znaczące" - podkreśliła w komunikacie prezes EBC Christine Lagarde. Zaprezentowane przez Bank Centralny wizualizacje to prace zakwalifikowane do finału europejskiego konkursu na wygląd nowych banknotów. Projekty dotyczą dwóch obszarów tematycznych - "Kultura europejska" oraz "Rzeki i ptaki".

Banknoty euro - "Kultura europejska"

Wśród propozycji znalazł się m.in. banknot o nominale 5 euro z wizerunkiem Marii Callas, słynnej grecko‑amerykańskiej sopranistki. Z kolei nominał 10 euro oddawałby hołd niemieckiemu kompozytorowi Ludwigowi van Beethovenowi, a 20 euro — polskiej uczonej Marii Skłodowskiej‑Curie, laureatce Nagrody Nobla i pionierce badań naukowych. Na banknocie 50 euro może pojawić się Miguel de Cervantes, autor "Don Kichota".

banknot Projekt banknotu z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie Materiały prasowe

Banknoty euro - przyroda i natura

Druga grupa projektów koncentruje się na naturze. Na projektach banknotów euro widnieją wizerunki ptaków i przedstawienia rzek, symbolizujących bioróżnorodność i przekazujących przesłanie dotyczące ochrony środowiska. Na każdym banknocie przedstawiono inny gatunek europejskiego ptaka na tle krajobrazu rzecznego, a na rewersie widnieją główne instytucje Unii Europejskiej.