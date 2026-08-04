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W 2027 r. najniżej wynagradzani pracownicy dostaną odprawy wyższe o 144, 288 i 432 złote

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04 sierpnia 2026, 13:34
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
W 2027 r. najniżej wynagradzani pracownicy dostaną odprawy wyższe o 144, 288 i 432 złote
W 2027 r. najniżej wynagradzani pracownicy dostaną odprawy wyższe o 144, 288 i 432 złote
Shutterstock

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Gdy zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ten ostatni może znaleźć się w trudnej sytuacji. Sytuacja na rynku pracy się pogarsza, a o zadowalające oferty jest coraz trudniej.

Rozwiązanie umowy, a uprawnienia pracownicze

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje o zmianach, jakie zachodzą na rynku pracy i ich wpływie na sytuację pracowników. Śledzimy kolejne doniesienia o zwolnieniach grupowych oraz o tym, że ofert pracy pojawia się mniej, a pracownikom trudniej znaleźć pracę spełniającą ich oczekiwania. W tym okresie warto pamiętać, jakie konsekwencje pociąga za sobą rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami w ramach zwolnień grupowych czy też po prostu z przyczyn niedotyczących pracowników.
Gdy do rozwiązania umowy dochodzi z inicjatywy pracodawcy, pracownikom przysługują określone w przepisach uprawnienia, np. ustawowy okres wypowiedzenia, prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy, czy prawo do odprawy. Co oczywiste, to ostatnie z uwagi na swój wymiar finansowy zawsze bardzo interesuje pracowników. Można jednak z niego skorzystać tylko po spełnieniu określonych warunków przewidzianych w przepisach ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, której przepisy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
- 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
- 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
- 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

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Ponad 14 tys. złotych odprawy dla zarabiających najmniej

Jednym z uprawnień, które przewidziano w przepisach wskazanej ustawy jest prawo do odprawy pieniężnej. W art. 8 ustawy wskazano, że pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Jej wysokość ma również górną granicę, którą jest kwota 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Płaca minimalna to w 2026 roku 4806 zł. Oznacza to, że maksymalna granica kwotowa dla odprawy wypłacanej z tytułu zwolnień grupowych wynosi 72 090 zł. W 2027 roku minimalne wynagrodzenie ma wynieść 4950 zł, a więc maksymalna kwota odprawy będzie wynosiła 74 250 zł.
Biorąc pod uwagę zasady obliczania wysokości przedmiotowej odprawy, kwoty te będą oczywiście dotyczyły jedynie najlepiej opłacanych pracowników. Przy założeniu, że pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat, aby osiągnąć taki poziom odprawy wynagrodzenie pracownika musiałoby wynosić w 2026 r. 24 030 zł miesięcznie, a w 2027 roku 24 750 zł.
A co z najniżej opłacanymi pracownikami? W zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy pracownik wynagradzany na poziomie minimalnego wynagrodzenia może mógł otrzymać odprawę w 2026 roku odprawę w wysokości od 4806 zł do 14 418 zł, a w 2027 roku kwoty te wyniosą odpowiednio od 4950 zł do 14 850 zł.
Na zakończenie warto zauważyć, że prawo do omawianej odprawy przysługuje pracownikom nie tylko w przypadku zwolnień grupowych, a regulacja ta znajduje odpowiednie zastosowanie również w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy.

Podstawa prawna

art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 570)

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Źródło: INFOR
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