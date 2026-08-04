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Koniec foliowych worków na bioodpady. Gdzie odebrać darmowe zamienniki?

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04 sierpnia 2026, 13:30
oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
bioodpady kuchenne, odpady
Koniec foliowych worków na bioodpady. Gdzie odebrać darmowe zamienniki?
Shutterstock

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Zwykłe foliówki wrzucone do brązowego pojemnika to poważny błąd, który utrudnia recykling i generuje ogromne koszty. Gmina Kartuzy przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie używania plastikowych reklamówek do gromadzenia bioodpadów i przychodzi z konkretną pomocą. Samorząd udostępnia bezpłatne, certyfikowane worki kompostowalne w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zobacz, gdzie odbierzesz darmowe pakiety i sprawdź, dlaczego niewłaściwa segregacja może skasować Twój domowy budżet.

Władze Gminy Kartuzy postawiły sprawę jasno: zwykła folia nie ma prawa trafić do brązowego pojemnika. Plastikowe siatki nie ulegają rozkładowi biologicznemu. Zamiast tego zanieczyszczają całą zebraną frakcję organiczną i całkowicie blokują proces przetwarzania resztek w czysty kompost. Urzędnicy przypominają, że domowe bioodpady musisz gromadzić wyłącznie w określony sposób:

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  • Luzem – wyrzucasz kuchenne resztki bezpośrednio z domowego kosza do brązowego pojemnika.
  • W papierze – używasz jednorazowych, papierowych opakowań przeznaczonych na bioodpady.
  • W specjalnych workach – stosujesz wyłącznie opakowania kompostowalne, które posiadają oficjalny atest EN 13 432.

Darmowe worki. Gdzie je odebrać?

Mieszkańcy gminy nie muszą kupować odpowiednich opakowań na własną rękę. Samorząd kupił i udostępnia bezpłatne worki kompostowalne, które ułatwią codzienne sortowanie resztek w każdej kuchni. Darmowy zestaw odbierzesz w dwóch lokalizacjach:

  • PSZOK w Kartuzach przy ul. Sędzickiego 40,
  • PSZOK w Kiełpinie przy ul. Szkolnej 53.

Zapas worków dostaniesz na miejscu w standardowych godzinach pracy obu punktów.

Dlaczego jedna reklamówka niszczy cały system?

Bioodpady to cenne surowce, a nie zwykłe śmieci. Przetwórcy zamieniają je w wartościowy kompost, który trafia później na pola uprawne i do ogrodów. Kiedy jednak do brązowego pojemnika trafia choćby jedna plastikowa reklamówka, pracownicy sortowni muszą poświęcić czas na jej usuwanie. W najgorszym wypadku zanieczyszczona folią linia odrzuca cały transport odpadów. Niewłaściwa segregacja obniża jakość surowca, podnosi koszty funkcjonowania całego gminnego systemu i uniemożliwia osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu.

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Prawidłowe sortowanie śmieci to prawny obowiązek każdego właściciela nieruchomości. Urzędnicy oraz firmy wywozowe regularnie kontrolują zawartość pojemników. Jeśli pracownicy stwierdzą, że w brązowym koszu znajdują się zwykłe foliówki lub inne niepoprawnie wyrzucone śmieci, uruchomią procedurę karną. W takiej sytuacji Burmistrz wyda decyzję administracyjną i naliczy podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosuj proste zasady, dbaj o środowisko i chroń swój portfel – darmowe worki kompostowalne z lokalnego PSZOK-u rozwiązują ten problem od ręki.

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Źródło: INFOR
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Zwykłe foliówki wrzucone do brązowego pojemnika to poważny błąd, który utrudnia recykling i generuje ogromne koszty. Gmina Kartuzy przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie używania plastikowych reklamówek do gromadzenia bioodpadów i przychodzi z konkretną pomocą. Samorząd udostępnia bezpłatne, certyfikowane worki kompostowalne w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zobacz, gdzie odbierzesz darmowe pakiety i sprawdź, dlaczego niewłaściwa segregacja może skasować Twój domowy budżet.
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