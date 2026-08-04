Koniec foliowych worków na bioodpady. Gdzie odebrać darmowe zamienniki?

Zwykłe foliówki wrzucone do brązowego pojemnika to poważny błąd, który utrudnia recykling i generuje ogromne koszty. Gmina Kartuzy przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie używania plastikowych reklamówek do gromadzenia bioodpadów i przychodzi z konkretną pomocą. Samorząd udostępnia bezpłatne, certyfikowane worki kompostowalne w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zobacz, gdzie odbierzesz darmowe pakiety i sprawdź, dlaczego niewłaściwa segregacja może skasować Twój domowy budżet.

Władze Gminy Kartuzy postawiły sprawę jasno: zwykła folia nie ma prawa trafić do brązowego pojemnika. Plastikowe siatki nie ulegają rozkładowi biologicznemu. Zamiast tego zanieczyszczają całą zebraną frakcję organiczną i całkowicie blokują proces przetwarzania resztek w czysty kompost. Urzędnicy przypominają, że domowe bioodpady musisz gromadzić wyłącznie w określony sposób:

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Luzem – wyrzucasz kuchenne resztki bezpośrednio z domowego kosza do brązowego pojemnika.

– wyrzucasz kuchenne resztki bezpośrednio z domowego kosza do brązowego pojemnika. W papierze – używasz jednorazowych, papierowych opakowań przeznaczonych na bioodpady.

– używasz jednorazowych, papierowych opakowań przeznaczonych na bioodpady. W specjalnych workach – stosujesz wyłącznie opakowania kompostowalne, które posiadają oficjalny atest EN 13 432.

Darmowe worki. Gdzie je odebrać?

Mieszkańcy gminy nie muszą kupować odpowiednich opakowań na własną rękę. Samorząd kupił i udostępnia bezpłatne worki kompostowalne, które ułatwią codzienne sortowanie resztek w każdej kuchni. Darmowy zestaw odbierzesz w dwóch lokalizacjach:

PSZOK w Kartuzach przy ul. Sędzickiego 40,

PSZOK w Kiełpinie przy ul. Szkolnej 53.

Zapas worków dostaniesz na miejscu w standardowych godzinach pracy obu punktów.

Dlaczego jedna reklamówka niszczy cały system?

Bioodpady to cenne surowce, a nie zwykłe śmieci. Przetwórcy zamieniają je w wartościowy kompost, który trafia później na pola uprawne i do ogrodów. Kiedy jednak do brązowego pojemnika trafia choćby jedna plastikowa reklamówka, pracownicy sortowni muszą poświęcić czas na jej usuwanie. W najgorszym wypadku zanieczyszczona folią linia odrzuca cały transport odpadów. Niewłaściwa segregacja obniża jakość surowca, podnosi koszty funkcjonowania całego gminnego systemu i uniemożliwia osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu.

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Zła segregacja uderzy po kieszeni. Burmistrz naliczy wyższą opłatę

Prawidłowe sortowanie śmieci to prawny obowiązek każdego właściciela nieruchomości. Urzędnicy oraz firmy wywozowe regularnie kontrolują zawartość pojemników. Jeśli pracownicy stwierdzą, że w brązowym koszu znajdują się zwykłe foliówki lub inne niepoprawnie wyrzucone śmieci, uruchomią procedurę karną. W takiej sytuacji Burmistrz wyda decyzję administracyjną i naliczy podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosuj proste zasady, dbaj o środowisko i chroń swój portfel – darmowe worki kompostowalne z lokalnego PSZOK-u rozwiązują ten problem od ręki.