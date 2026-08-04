Stowarzyszenie Rozwój Plus powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego proponuje zastąpienie świadczenia wychowawczego 800 plus (tylko w przypadku dzieci 0-3 lata) tzw. Pensją Rodzicielską. Jej kwota odpowiadałaby wysokości płacy minimalnej (obecnie to 4806 zł brutto miesięcznie).

To nie pierwszy pomysł, który zakłada wprowadzenie świadczenia, które mogłoby zastąpić kilka dotychczasowych programów. W przestrzeni publicznej pojawiały się już pomysły dotyczące wprowadzenia 800 plus dla seniorów czy zastąpienia świadczenia wychowawczego oraz 13. i 14. emerytury tzw. podstawowym dochodem bezwarunkowym.

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Wiadomo, że żadna z powyższych propozycji nie jest obecnie procedowana, jednak sporo mówi się o tzw. Pensji Rodzicielskiej. Co to za świadczenie i kto mógłby je otrzymać?

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Nowe świadczenie odwróci ten trend?

Polska od kilku lat znajduje się w najgłębszym kryzysie demograficznym od zakończenia II wojny światowej. Liczba urodzeń systematycznie spada, a współczynnik dzietności należy do najniższych w Europie. Jak pokazują najnowsze dane GUS, w pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. w Polsce zarejestrowano około 115 tys. urodzeń żywych.

W ostatnich latach kolejne rządy uruchomiły szereg instrumentów pronatalistycznych, jednak namacalnego rezultatu w postaci zwiększonej liczby urodzeń nie widać. Programy takie jak 800 plus znacząco poprawiły jednak sytuację dzieci zagrożonych ubóstwem.

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Wśród najczęściej wymienianych przez pary przeszkód na drodze do decyzji o dziecku znajdują się te związane z niepewną sytuacją na rynku pracy (tzw. "umowami śmieciowymi") czy brakiem możliwości finansowych, by zapewnić rodzinie właściwe warunki lokalowe. Również zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest poza zasięgiem wielu par.

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Pensja Rodzicielska: 4806 zł brutto miesięcznie dla jednego z rodziców

Dla kobiet wybór między rodziną a karierą to nie medialne hasło, ale decyzja, która niesie za sobą konkretne skutki. Często ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu macierzyńskiego jest tylko pozorna, blisko połowa ankietowanych w badaniach opinii publicznej uważa, że matki są traktowane w pracy gorzej niż pozostali pracownicy.

Dłuższa przerwa w zatrudnieniu z reguły pogłębia lukę płacową, niskie wynagrodzenie sprawia, że część kobiet decyduje się zrezygnować z pracy (przynajmniej do czasu osiągnięcia przez dziecko wieku przedszkolnego). To właśnie do rodziców dzieci w wieku 0-3 lata skierowana jest najnowsza propozycja tzw. Pensji Rodzicielskiej.

Czy to nowa propozycja? I tak i nie. Według pierwotnej koncepcji przedstawionej w 2019 roku przez Marcina Kędzierskiego, ekonomistę i eksperta Klubu Jagiellońskiego, pensja rodzicielska miałaby być wynagrodzeniem wypłacanym rodzicom za pracę związaną z wychowywaniem dzieci, a nie klasycznym świadczeniem socjalnym.

Autor wskazywał, że osoby między 30. a 45. rokiem życia są jednocześnie:

w okresie największej aktywności zawodowej,

wychowują małe dzieci,

często spłacają kredyty mieszkaniowe,

coraz częściej opiekują się także starzejącymi się rodzicami.

Wypłacanie pensji rodzicielskiej miałoby ułatwiać łączenie pracy z wychowaniem dzieci i pozwolić na ograniczenie wymiaru pracy, a nie całkowitą rezygnację z aktywności zawodowej.

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Propozycja byłego premiera Mateusza Morawieckiego jest jednak skierowana stricte do rodziców dzieci w wieku 0-3 lata. Koncepcja zakłada, że jeden z rodziców dziecka (nie musi to być matka) otrzymywałby pensję w kwocie odpowiadającej aktualnej wysokości płacy minimalnej. Obecnie jest to 4806 zł brutto.

Ma to polegać na tym, że rodzic dziecka, często kobieta, ale jak w przypadku 800 plus będzie to decyzja rodziców, dostaje od państwa pensję minimalną: oskładkowaną, ozusowaną, opodatkowaną i to niesie ze sobą kilka efektów. Po pierwsze dziecko staje się elementem życiowej stabilizacji

– mówił w programie „Tłit" Wirtualnej Polski Marcin Horała, wiceprezes stowarzyszenia.

Według zapowiedzi przedstawicieli Rozwoju Plus:

rodzice mieliby otrzymywać regularne wynagrodzenie za wychowywanie dzieci,

świadczenie miałoby być traktowane jako forma uznania pracy opiekuńczej wykonywanej na rzecz społeczeństwa,

ma stanowić element szerszego programu, którego celem jest odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych.

Środki miałyby pochodzić z likwidacji innych, przysługujących obecnie rodzicom najmłodszych dzieci świadczeń (800 plus, "kosiniakowego", "babciowego").

Na temat tej propozycji już wypowiedział się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szef resortu do pomysłu podchodzi z dużą dozą sceptycyzmu. Jak wskazał, rząd zdaje sobie sprawę z tego, że powrót matek na rynek pracy bywa trudny i właśnie dlatego wprowadzony został program Aktywny Rodzic skierowany właśnie do rodziców dzieci w wieku 0-3 lata.

Na razie nie przedstawiono projektu ustawy, jest to jedynie zapowiedź ewentualnych prac programowych nad rozwiązaniem.