Polska Strefa Inwestycji – jednolity obszar inwestycyjny

Plan wprowadzenia na terenie całego kraju jednolitego obszaru inwestycyjnego, został przedstawiony przez ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Grażynę Ciurzyńską podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wprowadzenie jednolitego obszaru inwestycyjnego ma na celu m.in. zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania oraz wyrównanie dysproporcji gospodarczych między poszczególnymi regionami w kraju.

SSE do 2026 r.

Funkcjonujące od 20 lat specjalne strefy ekonomiczne zostały stworzone w celu zwiększenia inwestycji i zmniejszenia bezrobocia w danym rejonie. Za prowadzenie działalności gospodarczej w danej strefie inwestorzy otrzymują wsparcie w postaci zwolnienia z podatku PIT lub CIT od uzyskanego dochodu. W Polsce na chwilę obecną funkcjonuje 14 takich stref.

Według ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, SSE miały funkcjonować tylko przez 20 lat, jednak datę ich wygaszenia wielokrotnie przesuwano. Ostatecznie w 2013 r. postanowiono, że SSE będą funkcjonować do 2026 r.

Minister Finansów zapowiada nie przedłużanie funkcjonowania SSE ale ich zastąpienie Polską Strefą Inwestycji.

Zwolnienia podatkowe w całym kraju

Jeżeli propozycja zostanie przyjęta to możliwość skorzystania z zachęt podatkowych, w postaci zwolnienia z PIT lub CIT, będzie dostępna na terenie całego kraju. Na chwilę obecną z tej możliwości można skorzystać jedynie na obszarze SSE, który stanowi zaledwie 0,08 % powierzchni kraju. Odejście od ograniczeń terytorialnych pozwoli więc na wykorzystanie potencjału całego kraju, co ma zachęcić zwłaszcza dużych inwestorów. Oznacza to, że o ulgę podatkową będzie można starać się w każdej gminie, niezależnie od jej wielkości.

Morawiecki zaznacza jednak, że nowe regulacje przysłużą się także właścicielom średnich, małych a nawet mikro - przedsiębiorstw. Minister wskazuje także na to, że w obecnych strefach ekonomicznych nawet 90 % stanowią inwestorzy zagraniczni. Nowe przepisy mają więc na celu także aktywizację mniejszych, polskich inwestorów i zachęcenie ich do inwestycji na terenie całego kraju, jednak przy jednoczesnym niedyskryminowaniu zagranicznych inwestorów.

Baza wiedzy dla inwestora – spółka zarządzająca

Ministerstwo planuje także zwiększenie roli spółek w przyciąganiu inwestorów. Tzw. spółki zarządzające będą głównymi ośrodkami kontaktu w swoich rejonach i będą zajmowały się obsługą inwestora, a także udzielaniem pomocy publicznej w zakresie zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.