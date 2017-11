CEPiK 2.0 już działa.

Od dziś obowiązują przepisy znowelizowanej Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. Stacji Kontroli Pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże się to ze zmianą sposobu funkcjonowania. Duże zmiany, zwłaszcza dotyczące przeglądów okresowych, czekają też kierowców.

Zgodnie z nowymi przepisami diagnosta przed przystąpieniem do okresowego badania pojazdu będzie musiał zalogować się do CEP, a po jego zakończeniu będzie zobowiązany do wprowadzenia danych i przesyłania ich do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Następnie otrzyma potwierdzenie z CEP, dokonuje wpisu w dokumencie i zwraca go właścicielowi pojazdu.

Nowością na stacjach SKP jest także rejestracja w systemie negatywnego wyniku badania technicznego. Badanie okresowe przerwane na prośbę właściciela samochodu również zostanie odnotowane w bazie CEP.

Za badanie techniczne zapłacisz z góry

Zgodnie z nowymi przepisami okresowe badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów przeprowadza się po uprzednim uiszczeniu opłaty. Nie będzie możliwości anulowania wyniku badania technicznego pojazdu w systemie, w szczególności, jeśli badane auto posiada usterkę powodującą negatywny wynik badania. Oznacza to, że nawet przerwane badanie - po stwierdzeniu tego typu usterki - nie uchroni właściciela pojazdu przed kolejną wizytą na SKP, a odnotowana usterka przez diagnostę będzie widoczna w systemie i będzie ważną wskazówką podczas kolejnego badania samochodu.

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z obecną procedurą badania technicznego, kiedy niezadowolony z wyniku badania kierowca płaci za okresowe badanie dopiero, gdy wie o jego pozytywnym wyniku.

Kolejną ważną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest doprecyzowanie i zwiększenie zakresu wprowadzanych danych do ewidencji.

Jakie informacje trafią do CEP?

Do CEP będą trafiać informacje dotyczące ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe, w tym o jego zajęciu przez organ egzekucyjny. To kluczowe rozwiązanie z perspektywy nabywców pojazdów, którzy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie ograniczonego prawa właściciela do dysponowania pojazdem.

Od 13 listopada obok zakładów ubezpieczeń także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) będzie zobowiązany do przekazywania CEP informacji o szkodach istotnych, do jakich doszło w aucie podczas wypadku – w przypadku pojazdów nieubezpieczonych.

Straż graniczna zatrzyma dowód rejestracyjny

Nowe regulacje umożliwią funkcjonariuszom Straży Granicznej szybszą realizację czynności służbowych. Ustawa przyznaje im prawo do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie pojazdu. Pozwoli to na przeprowadzenie kontroli drogowej bez konieczności angażowania przedstawicieli innych służb.

Nowa baza CEPiK 2.0 będzie mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale umożliwi także wprowadzenie kolejnych e-usług dla obywateli, takich jak „Mój pojazd”, „Uprawnienia kierowcy”, „Sprawdź szkołę jazdy i instruktora” czy „Przypominaj o terminach”.

