Obowiązkowe wyposażenie auta w Polsce i w niektórych państw Europy

W Polsce lista obowiązkowego wyposażenia nie jest zbyt długa. Obowiązkowe akcesoria, które powinniśmy mieć wyznacza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jak wynika z tego aktu, każdy samochód, którym poruszamy się powinien być wyposażony w:

gaśnicę;

trójkąt ostrzegawczy;

Gaśnica powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia. W przypadku gaśnicy ustawodawca wyznacza obowiązek jej posiadania – nie mówi nic o tym by jej data ważności była aktualna. Oznacza to, że nie ma obowiązku okresowego sprawdzania terminu ważności gaśnicy – jednak ważna gaśnica to sprawna gaśnica. To może uratować komuś życie.

Trójkąt ostrzegawczy powinien mieć znak homologacji. Ma to na celu zapewnienie temu trójkątowi odpowiednią wielkość i powierzchnię odblaskową.

Za nieposiadanie w/w elementów grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Obowiązek posiadania gaśnicy i trójkąta nie dotyczy motocyklistów.

Do dodatkowych elementów wyposażenia, których posiadanie jest nieobowiązkowe zaliczymy m.in. apteczkę, kamizelkę odblaskową, linkę holowniczą, koło zapasowe, dodatkowe żarówki czy też kable rozruchowe.

Konwencja Wiedeńska o Ruchu Drogowym

W państwach europejskich istnieje bardzo wiele możliwych kombinacji co do niezbędnego wyposażenia auta – niektóre z nich zostaną opisane poniżej. Wydawać by się mogło, że kierowca np. z Polski planując wycieczkę swoim autem do Francji będzie zobligowany do zakupu brakujących mu akcesoriów, które we Francji są obowiązkowe a więc za ich brak grozi mandat.

Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym auto powinno spełniać wymogi obowiązkowego wyposażenia obowiązujące w kraju, w którym jest zarejestrowane. Przykładowo, kierowca z Polski wjeżdżając do Niemiec nie może zostać ukarany mandatem za brak apteczki ponieważ posiadanie apteczki nie jest obowiązkowe w Polsce.

Rzeczywistość jednak wygląda różnie. Często zdarza się tak, że kontrole drogowe zapominają o Konwencji i próbują karać kierowców za brak obowiązkowych elementów wyposażenia w ich kraju. W takiej sytuacji często trzeba walczyć z kontrolą drogową aby wybronić się od mandatu. Osoby, które nie chcą poświęcać czasu na walkę z funkcjonariuszami władz innych państw powinny zaopatrzyć się w akcesoria wymagane w danym kraju.