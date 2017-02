Zagubienie dowodu rejestracyjnego samochodu

Zgodnie z art. 71 ustawy Prawo o ruchu drogowym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny. Natomiast zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji.

Jak uzyskać nowy dowód rejestracyjny?

Organem właściwym jest organ rejestrujący czyli Starostwo powiatowe. W wydziale komunikacji Starostwa powiatowego składamy wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (wypełniony na odpowiednim formularzu). Okres oczekiwania na wydanie tego dokumentu to około 30 dni. Na ten czas otrzymujemy specjalne zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym. Do wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego dołączamy kopię:

karty pojazdu,

dowodu własności pojazdu np. umowy sprzedaży,

wyciągu z rejestru badań technicznych,

polisy OC,

dowodu tożsamości,

Załączamy również oświadczenie o danych pojazdu, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz dowód uiszczenia opłat od wniosku.

Koszty

Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym wtórniki są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłata za wtórnik dowodu rejestracyjnego to koszt ok. 50 zł. Starostwo powiatowe dokonuje również potwierdzenia legalizacji tablicy rejestracyjnej. Jest to koszt ok. 15 zł. Opłata ewidencyjna to koszt ok. 2 zł. Łącznie opłata związana z wyrobieniem nowych dokumentów waha się między 50 zł a 80 zł.

Na podstawie art. 73 ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania, wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. W wypadku wtórnika nie jest konieczne wydanie kolejnej nalepki kontrolnej co zmniejsza koszty.

