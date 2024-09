Odpływ środków od ETF na Ethereum ze względu na niepewność na rynku kryptowalut

W tym artykule zastanowimy się, dlaczego Ethereum straciło zaufanie inwestorów w ostatnich miesiącach i jakie są przyczyny tych spadków. Przedstawimy również opinie ekspertów, którzy oceniają możliwy powrót ETH do wcześniejszych poziomów, a także opowiemy o wpływie funduszy ETF na wysokość ceny tej kryptowaluty.

Zastrzeżenie: Inwestycje wiążą się z ryzykiem. Wartość inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

Inwestorzy kryptowalutowi nie mogą zaliczyć ostatnich miesięcy na rynku Ethereum do najbardziej udanych. Ta druga pod względem popularności po Bitcoinie kryptowaluta zalicza bowiem regularne spadki i oscyluje obecnie w okolicach około $2600 za ETH. Stanowi to duży spadek w porównaniu z kwotą niemal $4000, jaką giełdy kryptowalut odnotowały w marcu tego roku. Mimo że ETFy na Ethereum zadebiutowały na rynkach już w lipcu tego roku i oferuje je obecnie każdy znaczący broker online, to wpływ na cenę bazowego instrumentu nie okazał się trwały.

Spadki na rynkach Ethereum w ostatnich miesiącach. Źródło: Investing.com Źródło zewnętrzne

Możliwości i ryzyka dla inwestorów kryptowalutowych

Fundusze ETF na Ethereum wprowadzili bowiem najwięksi amerykańscy emitenci, między innymi Bitwise, Fidelity, Invesco, BlackRock czy VanEck. Najwięcej zyskał na tym Blackrock, który w krótkim czasie od uruchomienia pierwszego takiego ETF, zgromadził na nim kapitalizację przekraczającą miliard dolarów. Zapewniło to dostęp do tej kryptowaluty inwestorom indywidualnym, a także największym inwestorom instytucjonalnym, takim jak banki inwestycyjne czy fundusze emerytalne. Ci inwestorzy byli wcześniej raczej sceptycznie nastawieni do nieuregulowanych rynków, albo po prostu nie mieli prawnych możliwości zakupu Ethereum. Teraz, dzięki debiutowi funduszy ETF na kryptowaluty, mogą oni nabywać tę kryptowalutę w sposób który jest zorganizowany i zgodny z regulacjami. Poza tym, możliwość zakupu ETH na oficjalnym rynku może skłaniać ich do większej dywersyfikacji posiadanych instrumentów, szczególnie w przypadku spadających stóp procentowych. Najbliższa obniżka stóp bowiem oczekiwana jest w okolicach września.

Odpływ kapitału od funduszu Blackrock iShares EthereumTrust ETF. Źródło: Investing.com Źródło zewnętrzne

REKLAMA

Spoglądając na wykres Ethereum, nie da się jednak ukryć, że część tych oczekiwań inwestorów należy utemperować. Choć kapitalizacja ETH na Ethereum przekroczyła miliard dolarów, to klienci zaczęli uciekać od tej kryptowaluty. Decyzja SEC o zatwierdzeniu emisji funduszy ETF nie była więc wystarczająca do podtrzymania wartości Ethereum.

Istnieją bowiem inne czynniki fundamentalne, które mogą skłaniać do sprzedaży ETH. Jest to między innymi typowa dla tego rynku wysoka zmienność i wciąż nieskonkretyzowane zastosowanie tej wirtualnej waluty. Obecność samych kontraktów smart nie jest wystarczająca, aby uznać ją za pełną adopcję. Kryptowaluty wciąż nie mogą poradzić sobie z wizerunkiem instrumentu o ograniczonych zastosowaniach, który od lata od wprowadzenia nie doczekał się praktycznych zastosowań na szeroką skalę. Przez to kryptowaluty mogą niektórym nie wydawać się tak dobrym długoterminowym instrumentem, w porównaniu na przykład do spółek dywidendowych, które zapewniają względnie przewidywalny zysk w perspektywie wieloletniej. Przyjrzymy się teraz, jakie są opinie ekspertów o potencjalnych zmianach cenowych w najbliższym okresie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opinie ekspertów o rynku Ethereum

REKLAMA

Analitycy rynków finansowych bardzo dobrze przyjęli ten nowy instrument, który pozwoli zwiększyć dostęp do kryptowalut dla inwestorów instytucjonalnych, a nawet dla osób prywatnych, które do tej pory miały obawy przed zakupem ETH na giełdach kryptowalutowych. Według CIO spółki Bitwise Matt Hougan, do końca roku na Ethereum mają pojawić się nowe maksima. Jego optymistyczny pogląd opiera się na założeniu, że zastosowania Ethereum są dużo szersze, niż jego głównego inwestycyjnego konkurenta, BTC. Ethereum może bowiem być stosowane w ramach smart kontraktów, funkcjonując jako element oprogramowania opartego o ten model wymiany danych. Ethereum nie jest więc tylko instrumentem inwestycyjnym, który można porównać do cyfrowego złota, tak jak Bitcoin, ale pełni konkretną rolę i może być wykorzystywane w praktyce – a tego właśnie brakuje także wielu innym kryptowalutom.

Jak zauważa Eryk Lipski, dyrektor polskiego oddziału Freedom24: “ETFy upraszczają process dostępu do Ethereum zarówno dla klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych, poprzez wyeliminowanie konieczności bezpośredniego zakupu, przechowywania i zarządzania ETH. Ta lepsza dostępność może podobać się szerszemu gronu inwestorów, w tym również tym, którzy do tej pory ostrożnie podchodzili do giełd kryptowalutowych. Oprócz tego, akceptacja regulatorów tych funduszy ETF będzie w większym stopniu legitymizować Ethereum oraz cały szerszy rynek kryptowalutowy, potencjalnie redukując postrzegane ryzyko i zachęcając do uczestnictwa także bardziej ostrożnych inwestorów. Premiera ETF na Ethereum może zwiększyć popyt na ETH, ponieważ te fundusze będą utrzymywały znaczne ilości tego bazowego instrumentu. Większy popyt może także podwyższać płynność rynkową. Inwestorzy instytucjonalni, którzy zaznajomili się już z ETFami będącymi instrumentami finansowymi, mogą być bardziej skłonni do zainwestowania w Ethereum poprzez te fundusze. Może to prowadzić do znaczącego dopływu kapitału oraz do dalszych wzrostów i rozwoju ekosystemu Ethereum.”

Pogląd analityków na inwestycje w ETH jest więc całkiem entuzjastyczny. Ethereum jest kryptowalutą o wysokiej zmienności, co jest typowe dla tego rynku, tak więc duże zmiany kursów nie budzą dużego zdziwienia. Wprowadzenie funduszy inwestycyjnych na kryptowaluty jak na razie nie wpłynęło na zmniejszenie zmienności. Fundamentalne czynniki, takie jak wprowadzenie funduszy ETF na Ethereum przemawiają jednak za długoterminowymi wzrostami cen ETH, co może pociągnąć za sobą także wzrost cen innych kryptowalut.

Autor: Dmytro Spilka

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl