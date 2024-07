Jak nie dać się oszukać. Bitcoin i inne kryptowaluty przyciągają amatorów szybkiego zarobku i oszustów

Stanowisko resortu pracy w sprawie 4 dniowego tygodnia i skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo jest takie, że trwają analizy i rozpoczęcie prac legislacyjnych dotyczących zmian przepisów musi zostać poprzedzone dokonaniem oceny skutków wprowadzenia zmiany obecnych rozwiązań. Co na to społeczeństwo? W pokoleniach Zetek (18-27 lat) i milenialsów (28-44 lata) 70 proc. uważa, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy to dobry pomysł, jak wynika z nowej analizy polskiego ClickMeeting. W pokoleniu X (45-59 lat) takiego zdania jest 64 proc. badanych, a wśród tzw. baby boomers (powyżej 60 lat) 53 proc.