PFRON i osoby niepełnosprawne: Decyduje, czy nie kolejność składania wniosków o samochody? Znaczny stopień. Orzeczenie o niepełnosprawności

PFRON poinformował w komunikacie, że budżet dofinansowań na samochody dla osób niepełnosprawnych (stopień znaczny) wynosi 210 mln. To piąta tura bardzo popularnego programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 3 marca 2025 r. od godz. 10:00 i potrwa do końca 31 marca 2025 r. (poniedziałek)

Zarząd PFRON poinformował też o algorytmie podziału 210 mln zł pomiędzy poszczególne oddziały PFRON:

Krok 1. 210 mln zł zostanie podzielone przez pół proporcjonalnie do liczby osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zamieszkują w województwach objętych kompetencjami poszczególnych Oddziałów PFRON,

Krok 2. 210 mln zł zostanie podzielone przez pół proporcjonalnie do liczby wniosków, które zostaną złożone w poszczególnych Oddziałach PFRON

Program ma dwie ścieżki - zależne są od tego, czy osoba niepełnosprawna sama prowadzi samochód, czy ma kierowcę (osoba niepełnosprawna jest wtedy pasażerem.

Ścieżka 1 - osoba niepełnosprawna sama prowadzi samochód. Wtedy dofinansowania dla samochodu wartego do 150 tys. złotych wynosi aż 80%. Wartość między 150 tys. zł a 250 tys. zł - 50%, a między 250 tys. do 300 tys. zł - 30%.

Ścieżka 2 - osoba niepełnosprawna może otrzymać dla samochodu do wartość 130ys. zł - 85%, dla 130 tys. zł do 200 tys. zł - 50%. Przedział wartości samochodu od 200 tys. do 230 tys. to 30%.

Wymogi dofinansowania:

osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

samochód musi mieć taką konstrukcję, aby umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera i kontynuowanie jazdy bez przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

Są punkty do wniosku o dofinansowanie z PFRON dla osób niepełnosprawnych (stopień znaczny)

Przykład Jeden punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku składają one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie składają także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Teoretycznie bez znaczenia jest kolejność składania wniosków. Ale jest haczyk. Jeżeli więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów, to wtedy wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków.

osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia do 65 roku życia – 2 punkty;

osoby niepełnosprawne w wieku od 65 roku życia – 1 punkt;

osoby niepełnosprawne w wieku do 4 roku życia – 1 punkt;

we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt;

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.