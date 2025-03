Przekroczenie dochodu nie zawsze pozbawi świadczenia [PRZYKŁAD 2025]

Kryteria dochodowe dla świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 2025 r. nie uległy zmianie. Może się jednak zdarzyć, iż pomimo przekroczenia progów rodzic uzyska wsparcie. Jak działa zasada „złotówka za złotówkę” i dlaczego warto o niej pamiętać?

Na czym polega zasada „złotówka za złotówkę”?

Mechanizm „złotówka za złotówkę” został wprowadzony do systemu świadczeń w 2016 r. Reguła polega na odpowiednim obniżeniu wysokości otrzymywanych świadczeń w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. W praktyce zatem rodzic nie utraci całkowicie prawa do świadczenia, gdy przekroczenie kryterium jest niewielkie. Otrzyma je w zmniejszonej wysokości.

Początkowo zasada „złotówka za złotówkę” dotyczyła zasiłków rodzinnych z dodatkami i świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus). Od 1 października 2020 r. funkcjonuje też przy ustalaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z FA i zasada „złotówka za złotówkę” w 2025 r. [Przykład]

W tym roku to właśnie na przykładzie świadczeń z funduszu alimentacyjnego widać jak zastosowanie reguły może zdecydować o tym czy rodzina dostanie pieniądze. W grudniu 2024 r. z 500 do 1000 zł wzrosła maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowa kwota obowiązuje dla świadczeń ustalanych począwszy od 1 października 2024 r. Przypomnijmy, iż takie świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów do ustawowej kwoty maksymalnej. Jeśli zatem przykładowo dziecku zasądzono alimenty w wysokości 800 zł, to po zmianach gmina może tyle wypłacić. Wcześniej w takim przypadku można było przyznać 500 zł miesięcznie. Jednym z warunków uzyskania świadczeń alimentacyjnych z funduszu jest próg dochodowy.

Świadczenia przysługują bowiem, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł. Co istotne, kryterium to nie zostało podwyższone. W okresie 2024/2025 ośrodki pomocy społecznej biorą pod uwagę dochód osiągnięty w 2023 r. Uwzględnia się też później uzyskane i utracone dochody.

Wielu rodziców obawia się, iż niski próg dochodowy dla świadczeń alimentacyjnych nie pozwoli im skorzystać ze wsparcia. Ale przy niewielkim przekroczeniu progów i zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” dla podwyższonej kwoty świadczeń, może się to okazać możliwe.

Przykład Pani Ewelina samotnie wychowuje córkę, ich miesięczny dochód wynosi 3600 zł, czyli 1800 zł na osobę. Kwota orzeczonych na dziecko alimentów wynosi 1000 zł miesięcznie. Z powodu bezskuteczności prowadzonej egzekucji pani Ewelina ubiega się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W tej sytuacji gmina może przyznać świadczenia w kwocie 409 zł miesięcznie. Kwota przekroczenia dochodu to w tym przypadku 591 zł (1800-1209 zł). I o tyle trzeba zmniejszyć kwotę świadczenia (1000-591 zł).

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z z zasadą „złotówka za złotówkę” jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Zasiłek rodzinny 2025. Jak działa „złotówka z złotówkę’?

Podobny mechanizm stosuje się też przy zasiłkach rodzinnych. Przy przekroczeniu progu dochodowego gmina wypłaca świadczenia w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń („łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami”) a wysokością dochodu rodziny otrzymywanego ponad kryterium dochodowe. Oczywiście kwota przekroczenia nie może być wyższa niż suma otrzymywanych świadczeń. Gmina wypłaci wyrównanie, gdy jego wysokość jest wyższa lub równa kwocie 20 zł.

Aktualnie zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Próg ten jest wyższy i wynosi 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.