W ramach programu „Aktywny samorząd” w roku 2025 r. można uzyskać dofinansowania do 10 500 zł na zakup sprzętu elektronicznego, w tym laptopów i komputerów stacjonarnych. Zarząd PFRON przyjął dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2025 roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że w 2025 r. kontynuuje dotychczasowe warunki dofinansowania w ramach programu. Maksymalne kwoty dofinansowań w następujących zadaniach modułu I: Obszar A Zadania: 1-4, Obszar B Zadania 1-5, Obszar C Zadania: 1, 2 i 5, Obszar D, jak też w module II zostały objęte 5 proc. waloryzacją. Budżet na dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością na rok 2025 wynosi 275,8 mln zł.

Nawet 10 500 zł na zakup laptopa w 2025 r. Takie dofinansowanie można otrzymać z PFRON

W ramach dofinansowań w module I, obszar B, można wnioskować m.in. o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, lub jego elementów oprogramowania. Pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” skierowana jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poniżej 16 roku życia oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych (zadanie 1) lub osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku (zadanie 3). Pozostałe kwoty:

w Zadaniu 1:

dla osoby niewidomej – 10,500 zł oraz 17,325 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 27,825 zł ), dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10,500 zł,

w Zadaniu 2:

dla osoby głuchoniewidomej – 4,620 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3,465 zł, dla pozostałych adresatów obszaru – 2,310 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100 proc. , wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

w Zadaniu 3 – 10,500 zł,

w Zadaniu 4 – 6,300 zł,

w Zadaniu 5 – 1,733 zł.

Do kiedy wnioski?

PFRON poinformował o ułatwieniach w składaniu wniosków. Wnioski można składać bez wychodzenia z domu i rejestrować je przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). System SOW jest wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania możesz skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania – napisano w komunikacie na stronie PFRON. Wnioski o dofinansowanie w zadaniach modułu I ( z wyłączeniem obszaru E) można składać od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2025 roku. Wniosek o przyznanie dodatku w Obszarze E można złożyć od dnia 2 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Moduł I, Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym zawiera następujące zadania:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ponadto, w Module I w obszarze A znajdziemy zadania dotyczące likwidacji bariery transportowej, w obszarze C - likwidację barier w poruszaniu się, w obszarze D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, a w obszarze E pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej.

