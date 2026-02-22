REKLAMA

Strona główna » To ten wariant wdowiej renty najlepiej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Podpowiadamy jak złożyć wniosek

To ten wariant wdowiej renty najlepiej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Podpowiadamy jak złożyć wniosek

22 lutego 2026, 18:33
Maja Retman
Maja Retman
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
Jedna decyzja może oznaczać setki złotych różnicy w domowym budżecie seniora. Mowa o wyborze renty wdowiej, którego konsekwencji wielu uprawnionych nie jest świadomych. ZUS przeanalizował dane i wskazał, które rozwiązanie najczęściej okazuje się bardziej opłacalne.

Do wdów i wdowców już trafiły miliony złotych

ZUS rozpoczął wypłaty renty wdowiej na początku lipca tego roku. Z danych z początków sierpnia wynika, że ZUS wypłacił już ponad 2,43 mld zł dla ponad 755 tysięcy osób. Średnia dopłata miesięczna wynosiła około 354 zł, przy czym maksymalna kwota mogła przekroczyć 5,6 tys. zł. To ogromne środki, z których korzystają przede wszystkim seniorzy, którzy po śmierci współmałżonka nabyli prawo do renty rodzinnej.

Warto jednak pamiętać, że renta wdowia nie jest zwykłą „emeryturą po zmarłym”. To szczególny mechanizm łączenia dwóch świadczeń: własnej emerytury oraz renty rodzinnej po małżonku. I właśnie w tym miejscu pojawia się kluczowa decyzja, która ma bezpośredni wpływ na wysokość wypłaty.

Muszą wybrać jeden z dwóch wariantów

Przepisy nie pozwalają na jednoczesne pobieranie dwóch pełnych świadczeń. Osoby uprawnione do renty wdowiej muszą wybrać jeden z dwóch wariantów: albo 100 procent własnej emerytury i 15 procent renty rodzinnej, albo odwrotnie – pełną rentę rodzinną oraz 15 procent własnego świadczenia.

Jak pokazują dane ZUS, seniorzy najczęściej decydują się na drugi wariant. Powód jest prosty – w wielu przypadkach renta rodzinna po zmarłym współmałżonku jest wyższa niż własna emerytura, co sprawia, że taki wybór bardziej się opłaca.

Co mówią statystyki? Ten wariant dominuje

Z oficjalnych informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że aż 63 procent osób pobierających rentę wdowią otrzymuje ją w formule: 100 procent renty rodzinnej oraz 15 procent własnej emerytury.

ZUS udostępnił także specjalny kalkulator, który pozwala samodzielnie sprawdzić, która opcja jest korzystniejsza finansowo. Wnioski są jednoznaczne – w zdecydowanej większości przypadków jako świadczenie bazowe lepiej wybrać rentę rodzinną.

Kto może otrzymać rentę wdowią? Warunki są jasno jasne

Aby ubiegać się o rentę wdowią, trzeba spełnić konkretne kryteria. Kobieta musi mieć ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65. Kluczowe jest również pozostawanie we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem w chwili jego śmierci.

Prawo do renty rodzinnej musi zostać nabyte nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę. Istotnym warunkiem jest także brak zawarcia nowego związku małżeńskiego – osoby ponownie zamężne lub żonate nie mogą skorzystać z tego świadczenia.

Nie należy zwlekać z wnioskiem. Termin ma znaczenie

Osoby planujące złożenie wniosku o rentę wdowią powinny pamiętać, że czas gra tu dużą rolę. Jak podkreśla Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS, świadczenie przysługuje dopiero od miesiąca, w którym wniosek trafił do Zakładu. Oznacza to, że opóźnienie może skutkować utratą pieniędzy za wcześniejszy okres.

Jak krok po kroku złożyć wniosek do ZUS

Wniosek o przyznanie renty wdowiej można złożyć w tradycyjnej formie papierowej. Wypełniony dokument wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki ZUS.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). W tym przypadku konieczne jest posiadanie konta na PUE oraz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Podstawą do rozpatrzenia prawa do renty wdowiej jest formularz ERWD. Dokument ten jest dostępny między innymi na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: INFOR
Infor.pl
