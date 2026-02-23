Grupa DGP INFOR przekroczyła 50 tys. subskrybentów na YouTube
Mamy świetną wiadomość — kanał Grupa DGP INFOR na YouTube przekroczył właśnie próg 50 000 subskrybentów. To ważny moment, który potwierdza rosnącą pozycję naszego kanału wśród opiniotwórczych mediów publikujących treści o biznesie, prawie i gospodarce.
Na ten wynik zapracowaliśmy konsekwencją, jakością i wiarygodnością. Widzowie szczególnie doceniają nasze rozpoznawalne formaty redakcyjne, takie jak „Kawka z…”, „Gość INFOR” i „Obiektywnie o Biznesie”, które regularnie przyciągają szeroką publiczność oraz ekspertów z administracji i biznesu. To właśnie w tych programach komentujemy najważniejsze zmiany i wyzwania, z jakimi mierzą się dziś przedsiębiorcy.
Publikowane na kanale autorskie materiały dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, zmian legislacyjnych oraz aktualnych tematów społeczno-gospodarczych. Widzowie cenią nas za rzetelność treści, wysoki poziom merytoryczny wywiadów oraz dopracowaną realizację programów.
Jak podkreśla Szymon Glonek, producent i prowadzący programy na kanale: - Cieszy mnie, że widzowie doceniają naszą konsekwencję w tworzeniu rzetelnych materiałów wideo. Nie stawiamy na sensację czy półprawdy – zależy nam na jakości, zarówno pod względem treści, jak i realizacji.
Szymon rozwija również autorski cykl „Męskie rozmowy”, poświęcony tematom zdrowia, motywacji i życiowych doświadczeń. To format, który wnosi ważny społeczny wymiar do naszej oferty i pokazuje, że potrafimy podejmować także tematy istotne z perspektywy codziennego życia i dobrostanu.
Dziękujemy wszystkim zespołom za ten sukces.
Ten wynik to efekt pracy wielu osób i doskonałej współpracy między zespołami. Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy codziennie tworzą i rozwijają naszą obecność wideo
Co dalej?
Przed nami kolejne etapy rozwoju kanału i nowe formaty — m.in. poświęcone inwestycjom, infrastrukturze oraz tematyce lifestyle’owej. Cieszymy się, że rozwój projektu wspierają także partnerzy biznesowi, m.in. PKO Leasing, Credit Agricole oraz PWPW, obecni przy wybranych formatach i działaniach realizowanych na antenie.
Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy całemu zespołowi!
