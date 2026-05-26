WZON: Podobno niepełnosprawny dostał miskę z wodą, żeby udowodnił, że potrafi sam umyć ręce. Kazali mu się podrapać po głowie, wstać z łóżka i chodzić po pokoju

Mamy przesunięcie w tym co jest ważne dla osoby niepełnosprawnej. Kiedyś najważniejsze było orzeczenie o niepełnosprawności. Dziś w posiadanie tego dokumentu jest tylko wstępem staraniach o np. świadczenie wspierające. Ważniejsze jest wykazanie przed komisją orzeczniczą przyznającą świadczenia faktycznej niesamodzielności. I odbywa się to poprzez pytania i odpowiedzi. Osoby niepełnosprawne mają dziś listy pytań sprawdzających ich samodzielność, które są zadawane w procesie przyznawania punktów, od których zależy wysokość świadczenia wspierającego (albo w ogóle jego przyznanie).

Na komisji specjaliści od punktów pytają osoby niepełnosprawne o to, czy:

1) Potrafią obcinać paznokcie, włączyć pilotem telewizor, zejść ze schodów.

Przykład Pytano, czy mogę sama włączyć TV za pomocą pilota, a gdy odpowiedziałam, że nie mam telewizora, to po 10 innych pytaniach znów zapytano, czy w wolnej chwili czytam i oglądam TV. Kombinatorze do roboty! Przecież wiedzą wcześniej, ile ci przyznać, więc dyskusja z nimi jest formą relaksu.

Przykład Zadawanie takich pytań to ich praca. rozliczają ich z tego. Dziwne jednak, że osoby samodzielnie funkcjonujące dostają ponad 70 punktów. Żeby obciąć paznokcie, to już trzeba być w miarę sprawnym.

2) Osoby niewidzące są sprawdzane pod kątem umiejętności złożenia podpisu.

Przykład Przy epilepsji zapytano: „Sama autem pani przyjechała?” Mamę koleżanki pytano w domu, czy obsługuje pilota, żeby włączyć sobie mszę w telewizorze, a potem ponawiano to samo pytanie co jakiś czas. Mamę z demencją zapytali o datę urodzenia i podała ją, mimo że nie pamiętała, co jadła godzinę temu. Najgorsze było to, że nie dały mi dojść do głosu w niektórych kwestiach, tylko goniły, jakby to były jakieś wyścigi.

W ten sposób sprawdzane jest prawdopodobnie, czy w poniższym kwestionariuszu są prawdziwe odpowiedzi:

Świadczenie wspierające - podstawowe informacje:

Wynosi od:

1) 40% renty socjalnej (poziom potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) do

2) 220% renty socjalnej (od 95 do 100 punktów).

Przykład Świadczenie wspierające a punkty (poziom potrzeby wsparcia) od 95 do 100 punktów - 4353 zł ;

; od 90 do 94 punktów - 3562 zł ;

; od 85 do 89 punktów - 2375 zł ;

; od 80 do 84 punktów - 1583 zł

od 75 do 79 punktów - 1188 zł ;

; od 70 do 74 punktów - 792 zł.

Niepełnosprawność intelektualna

W tym przypadku zadaniem komisji ozeczniczej jest sprawdzenie, czy osoba niepełnosprawna nie pomniejsza kwestii swojej samodzielności:

Przykład Mama z Alzheimerem od 5 lat próbowała zrobić wrażenie i przekonywała, że cały czas pracuje, sprząta i gotuje, choć od 4 lat nie wychodzi z domu. Panie podstępnie zapytały, ile kosztuje chleb, na co Mama odpowiedziała, że nie wie, bo za wszystko płaci przy kasie; dostała 91 punktów.

Niepełnosprawni twierdzą, że na komisji WZON przechodzą testy faktycznych umiejętności

Przykład Pytali, czy obcinam paznokcie, czy sama się kąpię, czy chodzę po schodach, czy gotuję, czy sprzątam, czy mam rodzinę, na co choruję i czy chodzę do lekarza. Nie miałam czasu pomyśleć, o co im chodzi; gdy usiadłam na kanapie, poprosili, czy mogę wstać, i nie dałam rady.

Przykład U mojego podopiecznego panie kazały przynieść miskę z wodą, żeby udowodnił, że potrafi sam umyć ręce. Kazały mu się podrapać po głowie, wstać z łóżka i chodzić po pokoju.

Przykład U nas panie z komisji do leżącej, niechodzącej osoby powiedziały, że MUSZĄ zobaczyć, jak chodzi i porusza się po pokoju. Na odpowiedź, że się nie porusza, dalej upierały się, że muszą to zobaczyć.

Problemem jest brak odpowiedniej specjalizacji u osoby orzekającej

Przykład Przy odwołaniu od braku symbolu na wzrok psycholożka stwierdziła, że nie ma kwalifikacji do decydowania o symbolu 04-o. Opowiadałam, że boję się całkiem stracić wzrok, a psycholożka współczuła, mówiąc o metodach leczenia nerwów wzrokowych.

Przykład Czekam na konsultację okulisty; psychiatra i psycholog są na „tak” przy symbolu 02-p.

Świadczenie wspierające skupia się na niepełnosprawności intelektualnej - to częsta opinia wśród osób, które przeszły testy samodzielności (poziom potrzeby wsparcia)

Przykład Zauważyłam, że pytania w ogóle nie pasują do sytuacji osób niepełnosprawnych. Są różne przypadłości, różne funkcjonowania, a oni jak mantrę pytają o to samo i kierują pytania w sferę niepełnosprawności fizycznej, omijając psychiczną, sensoryczną czy intelektualną. To wcale nie tak jest, pytanie zadane, czy włączy TV, ma głębszy sens, gdyż dotyczy nie tylko motoryki ciała, ale pozwala dowiedzieć się o stronie intelektualnej danej osoby. A do podchwytliwych to już na pewno nie należy. Nie miałam takich pytań jak: czy obetnie paznokcie, czy wstawię pranie, czy napisze pismo gdzieś, czy umiem się telefonem posługiwać lub czy sama robię zastrzyki insuliny. Moja dorosła córka nie miała nigdy takich pytań ani w MZON, ani w ZUS; pytali za to, czy wie, jaki jest dzień tygodnia, a w ZUS zawsze zaglądają w oczy, interesuje ich, czy jest anizokoria. To poprawne pytanie i konieczne.

Przykład Proszę podać, jak ocenia Pani/Pan zdolność wykonywania następujących czynności w obszarze „Dbanie o siebie i własne zdrowie” w kategoriach: Utrzymywanie higieny (mycie i osuszanie ciała, mycie zębów, czesanie się, golenie).

Ubieranie się.

Załatwianie potrzeb fizjologicznych i korzystanie z toalety.

Jedzenie i picie.

Troska o własne zdrowie.

Odpowiedzi są w przedziale od

1)"całkowity brak zdolności" (czynność niemożliwa do wykonania nawet przy całkowitym wyręczaniu przez inną osobę lub technologię wspomagającą (zero punktów) aż do

2) "brak zdolności" (przy wykonywaniu tej czynności wymagam całkowitego wyręczenia przez inną osobę lub technologię wspomagającą) maksymalna liczba punktów).