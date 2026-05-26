To jedna z największych zmian dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg w ostatnich latach. Od 3 czerwca 2026 roku wszystkie osoby poniżej 16. roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach ochronnych. Nowe przepisy obejmą rowery, hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego. W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy pozwolą dziecku jechać bez kasku, mogą dostać mandat nawet podczas krótkiej przejażdżki po osiedlu czy parku.

Nowe przepisy dotyczące poruszania się dzieci i młodzieży na rowerach oraz hulajnogach wprowadzają jedną z najbardziej znaczących zmian w ostatnich latach w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od 3 czerwca 2026 roku obowiązek noszenia kasków obejmie wszystkie osoby poniżej 16. roku życia, niezależnie od tego, czy poruszają się rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego. Regulacje te są częścią szerszego pakietu zmian wynikających z ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy zmieniają zasady jazdy dzieci na rowerach i hulajnogach

Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym oraz Kodeksu wykroczeń została przygotowana z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rząd już od dawna zwracał uwagę na rosnącą liczbę wypadków z udziałem dzieci korzystających z hulajnóg elektrycznych i rowerów, szczególnie w dużych miastach.

Ministerstwo Infrastruktury oraz eksperci od bezpieczeństwa drogowego podkreślają, że najpoważniejsze konsekwencje dotyczą urazów głowy. „W zderzeniach z udziałem hulajnóg elektrycznych powszechne są urazy głowy. To jedna trzecia wszystkich urazów odnoszonych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych. Badania pokazują wyraźny związek między niestosowaniem kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej a urazowym uszkodzeniem mózgu” - informuje Ministerstwo Infrastruktury. To właśnie dlatego zdecydowano się na wprowadzenie obowiązkowych kasków dla wszystkich osób poniżej 16. roku życia.

Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie potwierdziło zakres nowych obowiązków: „Przepisy opracowane w MI wprowadzają obowiązek używania kasków ochronnych przez kierującego rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego (UTO) – w odniesieniu do osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Obowiązek używania kasków ochronnych będzie dotyczył także dziecka w wieku do 7 lat przewożonego na rowerze, rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej.” Nowe przepisy zaczną obowiązywać dokładnie od 3 czerwca 2026 roku i obejmą praktycznie wszystkie miejsca, w których dzieci poruszają się rowerami lub hulajnogami.

Kogo dokładnie obejmie obowiązek noszenia kasku?

Nowe regulacje dotyczą wszystkich osób poniżej 16. roku życia. Nie ma znaczenia, czy dziecko jedzie rowerem po ścieżce rowerowej, hulajnogą po chodniku czy elektrycznym monocyklem po terenie rekreacyjnym. Zgodnie z nowym zapisem zawartym w art. 33 ust. 1b: „Kierujący rowerem, rowerem z napędem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) rozporządzenia 168/2013, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 roku życia, jest obowiązany używać w czasie jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym.”

Obowiązek obejmie zatem rowery tradycyjne, rowery elektryczne, hulajnogi klasyczne, hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego, w tym segwaye i elektryczne monocykle. To jednak nie wszystko. Przepisy dotyczą również najmłodszych dzieci przewożonych przez rodziców.

Kask będą musiały mieć także dzieci do 7. roku życia przewożone w fotelikach rowerowych, na siodełkach dziecięcych oraz w przyczepkach rowerowych. W praktyce oznacza to, że nawet spokojna rodzinna przejażdżka rowerowa będzie wymagała odpowiedniego zabezpieczenia dziecka. Wnika to z art. 33 ust. 2 w brzmieniu: „Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze albo na rowerze z napędem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) rozporządzenia 168/2013, pod warunkiem, że używa w czasie jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym oraz jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę lub w foteliku rowerowym odpowiadającym właściwym warunkom technicznym albo jest przewożone w sposób, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 4.”

Przepisy będą obowiązywać niemal wszędzie

Wielu rodziców może być zaskoczonych tym, że nowe regulacje nie ograniczają się wyłącznie do dróg publicznych. Kask będzie obowiązkowy praktycznie wszędzie tam, gdzie dziecko korzysta z roweru lub hulajnogi.

Nowe przepisy obejmą drogi publiczne, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, chodniki, strefy zamieszkania, osiedla, place rekreacyjne oraz miejskie parki. To oznacza, że policja lub straż miejska będą mogły reagować również wtedy, gdy dziecko jedzie bez kasku po osiedlowym chodniku albo po alejce w parku.

Rodzice zapłacą mandat za brak kasku u dziecka

Najważniejsza zmiana dotyczy odpowiedzialności rodziców i opiekunów prawnych. Ponieważ osoby poniżej 16. roku życia nie mogą zostać ukarane standardowym mandatem, odpowiedzialność finansowa została przeniesiona właśnie na dorosłych. Nowy art. 89a. § 1 Kodeksu wykroczeń mówi wprost: „Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 16 roku życia, dopuszcza do kierowania przez nią rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, jeżeli osoba ta wbrew obowiązkowi nie używa kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym, podlega karze grzywny do 100 złotych.” W praktyce oznacza to mandat w wysokości do 100 zł dla rodzica lub opiekuna, który pozwoli dziecku jechać bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Przepisy obejmują również przewożenie najmłodszych dzieci. Ustawodawca doprecyzował to w kolejnym paragrafie: „§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 17 roku życia, dopuszcza do przewożenia przez nią dziecka w wieku do lat 7 na rowerze albo na rowerze z napędem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.), jeżeli wbrew obowiązkowi przewozi to dziecko:

1) bez kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym, lub

2) nieumieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę, lub

3) nieumieszczone w foteliku rowerowym odpowiadającym właściwym warunkom technicznym, lub

4) niezgodnie ze sposobem, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, lub

5) w sposób, o którym mowa w art. 33 ust. 2d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.”

Czy są wyjątki od nowych przepisów?

Tak, ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Niektóre specjalistyczne przyczepki rowerowe posiadają fabryczne systemy bezpieczeństwa oraz konstrukcję uniemożliwiającą wygodne założenie kasku.

W takich przypadkach dziecko może zostać zwolnione z obowiązku noszenia kasku, jeśli przyczepka posiada odpowiednie pasy bezpieczeństwa i spełnia wymagania techniczne. Eksperci zwracają jednak uwagę, że większość standardowych sytuacji nadal będzie wymagała stosowania ochrony głowy.

Dorośli nadal bez obowiązku jazdy w kasku

Nowe przepisy nie obejmą osób, które ukończyły 16 lat. Dla dorosłych jazda w kasku nadal pozostanie dobrowolna.

Ministerstwo Infrastruktury oraz eksperci od bezpieczeństwa drogowego podkreślają jednak, że kask znacząco zmniejsza ryzyko ciężkich urazów głowy podczas upadków i kolizji. Szczególnie dotyczy to użytkowników hulajnóg elektrycznych, gdzie nawet pozornie niegroźny upadek przy większej prędkości może zakończyć się bardzo poważnym urazem.

Jak wybrać odpowiedni kask dla dziecka?

Rodzice już teraz zaczynają szukać odpowiednich modeli kasków przed wejściem nowych przepisów. Eksperci przypominają jednak, że najważniejszy nie jest wygląd, ale bezpieczeństwo i prawidłowe dopasowanie.

Dobry kask powinien posiadać certyfikat CE, europejską normę EN 1078 lub PN-EN 1078, odpowiedni system regulacji oraz stabilne paski pod brodą. Bardzo ważne jest także prawidłowe zapięcie. Zbyt luźny kask może przesunąć się podczas upadku i nie zapewnić odpowiedniej ochrony.

Specjaliści od bezpieczeństwa odradzają również zakładanie grubych czapek pod kask. Może to pogorszyć dopasowanie i zmniejszyć skuteczność ochrony podczas uderzenia.

Dlaczego rząd zdecydował się na takie zmiany?

W ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba dzieci korzystających z hulajnóg elektrycznych i rowerów. Jednocześnie policja oraz lekarze alarmowali, że rośnie liczba poważnych urazów głowy wśród najmłodszych uczestników ruchu.

Szczególnie niebezpieczne okazały się hulajnogi elektryczne, które pozwalają osiągać znacznie większe prędkości niż tradycyjne hulajnogi. Według ekspertów dobrze dobrany kask może znacząco ograniczyć skutki wypadku i zmniejszyć ryzyko trwałych obrażeń.

Rodzice mają coraz mniej czasu na przygotowanie

Choć przepisy zaczną obowiązywać od 3 czerwca 2026 roku, wielu rodziców już teraz przygotowuje się do zmian. W sklepach rośnie zainteresowanie dziecięcymi kaskami rowerowymi i modelami przeznaczonymi do hulajnóg.

Eksperci radzą, aby nie kupować najtańszych modeli bez certyfikatów bezpieczeństwa. Najważniejsze są odpowiednie normy oraz prawidłowe dopasowanie do głowy dziecka. Przed zakupem warto zmierzyć obwód głowy i sprawdzić zakres regulacji konkretnego modelu.

Dobrze dobrany kask powinien stabilnie przylegać do głowy i nie przesuwać się podczas ruchu. To właśnie właściwe dopasowanie w największym stopniu decyduje o skuteczności ochrony podczas upadku.

Co warto z tego zapamiętać?

Od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia będą musiały obowiązkowo korzystać z kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego. Nowe przepisy obejmą praktycznie wszystkie miejsca, w których dzieci korzystają z takich pojazdów.

Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice lub opiekunowie prawni. Mandat może wynieść nawet 100 zł. Rząd przekonuje, że zmiany mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo najmłodszych i ograniczyć liczbę ciężkich urazów głowy wśród dzieci korzystających z rowerów oraz hulajnóg.