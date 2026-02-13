REKLAMA

Tablety w szkołach to dopiero początek. Teraz czas na mądre wykorzystanie technologii [Gość Infor.pl]

Tablety w szkołach to dopiero początek. Teraz czas na mądre wykorzystanie technologii [Gość Infor.pl]

13 lutego 2026, 15:17
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Tablety w szkołach to dopiero początek. Teraz czas na mądre wykorzystanie technologii [Gość Infor.pl]
Zakończyła się realizacja programu „Cyfrowy Uczeń”. Do polskich szkół trafiły dziesiątki tysięcy urządzeń: laptopy, komputery i tablety. Sam sprzęt jednak nie zmieni edukacji. Kluczowe pytanie brzmi: jak sprawić, by uczniowie nie tylko mieli dostęp do nowoczesnej technologii, ale realnie wykorzystywali ją do nauki geografii, historii, matematyki czy biologii?

rozwiń >

Jedną z odpowiedzi ma być program Orbium, przygotowany wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Samsung.

76 tysięcy tabletów i co dalej?

Jak podkreśla Jacek Łęgiewicz z Samsunga, w ramach programu do szkół w całej Polsce trafiło około 76 tysięcy tabletów tej marki. To mniej więcej jedna trzecia wszystkich urządzeń zakupionych w ramach projektu. Teraz rozpoczyna się prawdziwy sprawdzian: czy sprzęt przełoży się na lepszą jakość nauczania?

Urządzenia mobilne w szkołach wciąż budzą emocje. Dla części nauczycieli i rodziców to rozpraszacz, dla innych szansa na bardziej angażujące lekcje. Twórcy Orbium chcą pokazać, że tablet może stać się narzędziem do odkrywania świata, a nie tylko ekranem do przeglądania treści.

Tablet jako mobilne laboratorium

Nazwa „Orbium” nie jest przypadkowa. Nawiązuje do łacińskiego słowa oznaczającego sferę i do dzieła Mikołaj Kopernik „O obrotach sfer niebieskich”. Idea jest prosta: wokół tabletu buduje się cały zestaw dodatkowych akcesoriów i scenariuszy zajęć, które zamieniają urządzenie w mobilne laboratorium.

Tablet to dziś coś więcej niż ekran dotykowy. Ma wbudowane czujniki, aparat, żyroskop i inne funkcje, które można wykorzystać w praktyce. Z odpowiednią nakładką może stać się mikroskopem. Uczniowie mogą wyjść do parku i badać strukturę liścia albo przyjrzeć się organizmom z kałuży. Na lekcji chemii możliwe jest symulowanie eksperymentów. Na geografii – analiza terenu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ważne, program nie ogranicza się do przedmiotów ścisłych. Przygotowano również scenariusze z historii, literatury czy edukacji dla bezpieczeństwa. Jednym z przykładów jest lekcja w formule escape roomu, w której uczniowie rozwiązują zadania, pracując wspólnie przy jednym urządzeniu.

Współpraca zamiast „jazdy na gapę”

Jedno urządzenie obsługuje zwykle czterech lub pięciu uczniów. Każdy ma przypisaną rolę. Nie ma miejsca na bierne uczestnictwo. Taki model pracy rozwija nie tylko wiedzę przedmiotową, ale też kompetencje miękkie: komunikację, podział zadań, odpowiedzialność za wspólny wynik.

Z punktu widzenia pracodawców to bardzo istotne. Sama wiedza nie wystarczy, jeśli brakuje umiejętności współpracy czy jasnego formułowania myśli. Orbium ma łączyć jedno z drugim.

Testy w szkołach i praktyczne wnioski

Program był wcześniej pilotażowo testowany w ponad dwudziestu szkołach, choć chętnych było ponad 800 placówek. Opinie uczniów i nauczycieli pozwoliły dopracować szczegóły.

Czasem chodziło o drobiazgi. Na przykład o system oznaczeń, który pokazuje, czy zestaw jest gotowy do użycia i naładowany. Proste rozwiązanie, ale w szkolnej rzeczywistości bardzo potrzebne. To właśnie takie praktyczne uwagi decydują o tym, czy technologia rzeczywiście działa w codziennym użytkowaniu.

Teraz, gdy tablety są już w szkołach, kolejnym krokiem ma być udostępnienie szerzej samych zestawów edukacyjnych – bez „serca”, czyli urządzenia, które placówki już posiadają.

Bezpieczeństwo: technologia to nie tylko funkcje

Rozmowa dotyczyła również cyberbezpieczeństwa. W dobie cyfryzacji szkoły, uczniowie i nauczyciele przechowują w urządzeniach ogromne ilości danych. Jak podkreśla przedstawiciel Samsunga, telefon czy tablet „wie o nas więcej niż małżonek”. Przechowuje zdjęcia, wiadomości, historię lokalizacji, dokumenty.

Firma rozwija w Warszawie jedno z największych poza Koreą centrów badawczo-rozwojowych i współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Wzrosła też świadomość samych użytkowników. Jeszcze dekadę temu bezpieczeństwo danych było na końcu listy kryteriów przy wyborze telefonu. Dziś znajduje się w ścisłej czołówce.

Kluczową rolę odgrywają aktualizacje oprogramowania. To nie tylko nowe funkcje aparatu czy poprawki wizualne. To przede wszystkim łatki bezpieczeństwa, które usuwają wykryte luki. Odkładanie aktualizacji „na później” zwiększa ryzyko przejęcia danych czy tożsamości.

Ważnym elementem systemu ochrony są również rozwiązania publiczne, takie jak aplikacja mObywatel, umożliwiająca m.in. zastrzeżenie numeru PESEL. Współpraca sektora prywatnego i publicznego w tym obszarze staje się coraz bardziej widoczna.

Sprzęt to narzędzie, nie cel

Program „Cyfrowy Uczeń” pokazał, że państwo jest gotowe inwestować w infrastrukturę. Jednak prawdziwa zmiana zaczyna się dopiero wtedy, gdy technologia staje się częścią przemyślanego procesu nauczania.

Tablet sam w sobie nie sprawi, że lekcja będzie ciekawa. Może jednak stać się narzędziem, które zamieni klasę w laboratorium, a naukę w doświadczenie. Od tego, jak szkoły wykorzystają nowe możliwości, zależy, czy cyfrowa inwestycja przełoży się na realne efekty.

Źródło: INFOR
