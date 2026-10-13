Grzywna w celu przymuszenia do szczepień - granice przymusu administracyjnego wobec rodzica

Obowiązkowe szczepienia ochronne należą do nielicznych obszarów, w których państwo egzekwuje od obywatela zachowanie dotyczące jego własnego ciała - a w tym przypadku ciała dziecka pozostającego pod jego władzą rodzicielską - przy pomocy klasycznych narzędzi przymusu administracyjnego. Instrumentem, po który sięga się w praktyce, jest grzywna w celu przymuszenia, uregulowana w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Warto przyjrzeć się tej konstrukcji z pewnego dystansu, bo debata publiczna wokół szczepień niemal całkowicie przesłoniła pytanie odrębne i czysto prawne: gdzie leżą granice tego przymusu i czy system, który stosujemy, jest do tego zadania dobrze skrojony.

REKLAMA

Konstrukcja, która nie jest karą

Grzywna w celu przymuszenia bywa odbierana jako sankcja, ale nią nie jest. Ustawodawca umieścił ją wśród środków egzekucyjnych dotyczących obowiązków o charakterze niepieniężnym. Jej funkcja jest wyłącznie przymuszająca: ma skłonić zobowiązanego do wykonania obowiązku, a nie odpłacić mu za jego niewykonanie. Konsekwencje tej kwalifikacji są dalekosiężne i w praktyce często niedoceniane.

Po pierwsze, grzywna nie konsumuje obowiązku. Jej zapłata nie zamyka postępowania — obowiązek trwa, a organ zachowuje możliwość dalszego działania. Z perspektywy zobowiązanego jest to sytuacja odwrotna do intuicji wyniesionej z prawa wykroczeń.

Po drugie, ponieważ środek ma charakter przymuszający, jego dalsze stosowanie traci uzasadnienie w momencie wykonania obowiązku — ustawa przewiduje możliwość zwrotu grzywny w takiej sytuacji.

w takiej sytuacji. Po trzecie, i najistotniej systemowo: środek przymuszający ze swej natury może być stosowany wielokrotnie. Nie jest to nadużycie ani luka, lecz zamierzony mechanizm eskalacji.

Ustawowe granice kwotowe i ich realny ciężar

Ustawodawca wyznaczył dwie granice. Wobec osoby fizycznej każdorazowo nałożona grzywna nie może przekroczyć 10 000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć 50 000 zł (art. 121 u.p.e.a.). Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pułapy są czterokrotnie wyższe.

W sprawach szczepień obowiązkowych zobowiązanym jest rodzic — osoba fizyczna. Znaczenie ma jednak fakt, że obowiązek ciąży na obojgu rodzicach, a limit liczony jest osobno dla każdego zobowiązanego. Łączna ekspozycja finansowa rodziny może zatem sięgnąć 100 000 zł, mimo że dotyczy jednego niewykonanego obowiązku wobec jednego dziecka.

REKLAMA

To jest punkt, w którym konstrukcja przymuszająca ujawnia swoją wagę. Górna granica została ustalona przez ustawodawcę w oderwaniu od sytuacji majątkowej zobowiązanego, a jedynym miarkującym czynnikiem pozostaje uznanie organu co do wysokości poszczególnych grzywien. Uzasadnienie tej wysokości w praktyce bywa lakoniczne — i to właśnie ten element najczęściej staje się przedmiotem zarzutów w postępowaniu zażaleniowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wymagalność obowiązku jako najsłabsze ogniwo

Egzekucja administracyjna może dotyczyć wyłącznie obowiązku istniejącego i wymagalnego. W sprawach szczepień ustalenie momentu wymagalności okazuje się trudniejsze, niż wynikałoby to z pozornej prostoty konstrukcji.

Zakres obowiązku wynika z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1675, z późn. zm.) oraz z wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2077, z późn. zm.). Rozporządzenie określa m.in. osoby objęte obowiązkiem, schematy szczepień oraz terminy podania poszczególnych dawek.

Do tego dochodzi warstwa faktyczna, całkowicie poza kontrolą zobowiązanego: dostępność terminów w placówce, dostępność lekarza kwalifikującego, dostępność preparatu, decyzje o odroczeniu z przyczyn zdrowotnych. Rodzic, który zgłosił się w terminie i otrzymał wizytę za sześć tygodni, formalnie nie wykonał obowiązku, choć wykonał wszystko, co było w jego zasięgu.

System egzekucyjny nie ma dobrego narzędzia do rozróżnienia tych dwóch sytuacji — uchylania się i niemożności wykonania obowiązku z przyczyn organizacyjnych po stronie systemu ochrony zdrowia. Ciężar wykazania tej różnicy spoczywa w praktyce na zobowiązanym, a materiał dowodowy znajduje się w posiadaniu placówki, nie jego.

Asymetria pozycji stron

Postępowanie egzekucyjne w tych sprawach ma dwustopniową strukturę organową: inspekcja sanitarna występuje jako wierzyciel, a wojewoda jako organ egzekucyjny. Oba podmioty dysponują własną obsługą prawną i rutyną proceduralną.

Po drugiej stronie stoi zobowiązany, który w większości spraw działa samodzielnie, w oparciu o pouczenie zamieszczone w piśmie. Terminy są krótkie — zażalenie na postanowienie o nałożeniu grzywny wnosi się co do zasady w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia — a błędy najczęściej mają charakter techniczny: pismo skierowane do niewłaściwego organu, termin liczony od daty widniejącej na piśmie zamiast od doręczenia, brak dokumentacji, której uzyskanie z placówki wymaga tygodni.

Z perspektywy funkcjonowania systemu jest to obserwacja istotna. Skuteczność środka przymuszającego opiera się w znacznej mierze na tym, że druga strona nie korzysta z przysługujących jej środków prawnych — nie dlatego, że ich nie ma, lecz dlatego, że o nich nie wie albo nie zdąży.

Wniosek systemowy

Grzywna w celu przymuszenia jest narzędziem sprawdzonym w egzekwowaniu obowiązków budowlanych czy sanitarnych o charakterze rzeczowym. Zastosowana do obowiązku, którego wykonanie zależy od współdziałania systemu ochrony zdrowia i od decyzji medycznej lekarza kwalifikującego, ujawnia trzy napięcia: brak miarkowania wysokości względem sytuacji zobowiązanego, brak mechanizmu rozróżniania uchylania się od niemożności wykonania obowiązku, oraz wyraźną asymetrię proceduralną między organem a jednostką.

Żadne z nich nie jest argumentem przeciwko istnieniu obowiązku szczepień ani przeciwko możliwości jego egzekwowania. Są to natomiast pytania o jakość narzędzia — i pytania, na które odpowiedź powinna paść w debacie prawniczej, a nie światopoglądowej.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 268, z późn. zm.), w szczególności art. 119–126 dotyczące grzywny w celu przymuszenia. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1675, z późn. zm.), w szczególności art. 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2077, z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1691, z późn. zm.), w szczególności art. 141 § 2.

Kalendarz książkowy 2027