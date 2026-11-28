Ciepły obiad nie powinien być luksusem. Wysokie koszty utrzymania, wydatki na leki oraz trudności z samodzielnym przygotowywaniem jedzenia mogą sprawić, że osoby starsze potrzebują wsparcia. W 2027 roku nadal przewidziana jest pomoc żywnościowa w ramach programu rządowego, a część seniorów może także liczyć na inicjatywy organizacji społecznych.

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Nie tylko dla uczniów

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 obejmuje również dorosłych, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i z niepełnosprawnościami. Pomoc może przybrać postać obiadu, pieniędzy na zakup żywności albo produktów spożywczych. Przewidziano również możliwość finansowania dowozu posiłków osobom, które nie mogą ich samodzielnie odebrać. Nie jest to jednak świadczenie automatycznie przysługujące każdemu emerytowi. Jak informuje w swoim komunikacie resort pracy:

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Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Głównym założeniem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Ministerstwo wyjaśniło również jaki jest cel programu oraz omówiło sposoby realizacji Programu, który ma trwać do 2028 r.

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W ramach Programu realizowane są trzy moduły:

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1 Moduł dla dzieci i młodzieży;

2 Moduł dla osób dorosłych (za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego);

3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (za realizację zadań wynikających z modułu 3 Programu odpowiada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania).

Moduł 1 i 2 - zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz obejmuje pomocą osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore, niepełnosprawne i samotne w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł 3 - to wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

SPOSÓB REALIZACJI

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program dofinansuje także posiłki dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym

z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Program zapewnia ponadto pozyskanie:

• dodatkowych środków na dowóz posiłków - w ramach modułu 2 wójt (burmistrz, prezydent miasta) może pozyskać zwiększenie dotacji do 5% środków finansowych

z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie dla osób, które same nie mogą odebrać posiłku bądź skorzystać w miejscu spożywania posiłku, w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych;

• dodatkowych środków dla gmin, które prowadzą samodzielnie stołówki szkolne - wójt (burmistrz, prezydent miasta) może pozyskać zwiększenie dotacji do 5% dla gminy realizującej posiłek w stołówkach przez siebie prowadzonych bezpośrednio.

Jakie dochody uprawniają do pomocy?

Od 1 stycznia 2025 r. podstawowe kryteria pomocy społecznej wynoszą 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. W programie żywieniowym stosuje się próg 200% tych kwot:

• 2020 zł miesięcznie - osoba samotnie gospodarująca;

• 1646 zł miesięcznie - na osobę w rodzinie (3292 zł łącznie w gospodarstwie dwuosobowym).

Dochód ustala się zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, a nie wyłącznie na podstawie emerytury brutto. Znaczenie ma również sytuacja życiowa wnioskodawcy. Według stanu na 27 listopada 2026 r. powyższe progi są obowiązujące; w 2027 r. pozostaną aktualne, jeżeli przepisy nie ulegną zmianie. Zasady nieodpłatności i ewentualnego zwrotu kosztów należy sprawdzić w swojej gminie.

Gdzie zgłosić się po obiad?

Pierwszym krokiem jest kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Pracownik socjalny może poprosić o dokumenty dotyczące dochodów i przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy. Osoby mające trudności z poruszaniem się powinny zapytać również o możliwość dowozu obiadu do domu.

Poczta Obiadowa - pomoc również w 2027 roku

Fundacja Biedronki wraz z organizacjami partnerskimi realizuje edycję „Poczty Obiadowej” od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Jest ona adresowana do potrzebujących seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy mają trudności z przygotowywaniem jedzenia i nie otrzymują wystarczającej pomocy od bliskich. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymują posiłki średnio na trzy dni tygodniowo. Dostępność zależy od miejscowości oraz kwalifikacji przez organizację partnerską. Warszawy nie ma na opublikowanej liście miejscowości tej edycji. Informacje można uzyskać pod adresem pocztaobiadowa@fundacjabiedronki.pl. Nie potwierdzono tu kolejnej edycji po maju 2027 r. ani jednego ogólnopolskiego progu dochodowego fundacji.

Jak czytamy na stronie internetowej Fundacji Biedronki:

Fundacja Biedronki wraz z organizacjami partnerskimi prowadzi kolejną edycję programu „Poczta Obiadowa”. „Poczta Obiadowa 2026/2027” realizowana jest od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku. Seniorzy 70+ otrzymują darmowe obiady średnio na 3 dni w tygodniu (obiady przywozi do ich domów kurier i dostarcza posiłki do rąk własnych seniora).

Na czym polega program?

Podczas realizacji projektu do zakwalifikowanej, potrzebującej osoby starszej, będzie przyjeżdżał kurier z obiadami. Każdy zestaw obiadowy składać się będzie z zupy oraz drugiego dania.

Dostawca zapewnia różnorodność smaków i zrównoważoną dietę, gwarantuje świeżość i wartość odżywczą każdego posiłku. Seniorzy do wyboru mają dwie wersje menu: standardowe i lekkostrawne.

Uczestnik programu otrzymuje również wsparcie wolontariusza, który pozostaje w kontakcie z seniorem i sprawdza czy odbiera on posiłki (obiady są dostarczane do „rąk własnych”, nie są zostawiane pod drzwiami). W razie, gdyby uczestnik programu nie odbierał obiadów, wolontariusz ma za zadanie zweryfikować przyczynę. Wolontariusz pomaga seniorowi również w sprawach organizacyjnych programu, jak np. odwołanie dostawy czy zmiana menu.

Ciepły posiłek to także poczucie bezpieczeństwa

Pomoc żywnościowa ma znaczenie nie tylko dla domowego budżetu. Może ograniczać ryzyko niedożywienia i ułatwiać codzienne funkcjonowanie osobom, którym brakuje sił na zakupy czy gotowanie. Warto zadbać, aby informacje o dostępnych formach wsparcia trafiały także do seniorów niekorzystających z internetu. Żaden człowiek nie powinien być zmuszony do wybierania między zakupem leków a obiadem.