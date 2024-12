Ile komornik może zabrać z pensji na alimenty w 2025 r.? [PRZYKŁAD]

Czy w 2025 r. zmienią się kwoty wolne od potrąceń komorniczych dla dłużników alimentacyjnych? Prezentujemy najważniejsze przepisy i prosty przykład.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat do PPK - potrącić z wynagrodzenia za pracę określone należności. Są to (w następującej kolejności):

REKLAMA

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

kary pieniężne.

Co z minimalnym wynagrodzeniem za pracę?

Jednak przepisy przewidują w tym zakresie pewne określone ograniczenia. Co do zasady wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. W praktyce kwota wolna od potrąceń może być różna dla poszczególnych pracowników. Zależy bowiem m.in. od tego czy pracownik korzysta z określonych ulg podatkowych czy od wysokości kosztów uzyskania przychodów.

Potrącenia z wynagrodzenia na alimenty

Wyjątkiem jest jednak egzekucja świadczeń alimentacyjnych, dla której nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń w wysokości pensji minimalnej. Potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia.

Przykład Pan Julian w 2025 r. jest zatrudniony na pełny etat i osiąga minimalne wynagrodzenie za pracę. Złożył PIT-2, nie korzysta z dodatkowych ulg podatkowych (np. ulgi dla młodych), z podwyższonych kosztów autorskich czy PPK. W jego przypadku płaca netto wynosi 3 510,92 zł. Pan Julian ma zaległości alimentacyjne, które wynoszą 1000 zł. Pracodawca dokona zatem potrącenia w pełnej wysokości, ponieważ nie przekroczy ono 60% kwoty wynagrodzenia netto.

Można to zrobić na wniosek wierzyciela, na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1222); Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1568; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1222).

Polecamy: Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2025 r.