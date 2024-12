Czy z powody zdrady można odwołać darowiznę? Przepisy w tym zakresie nie są jednoznaczne, dlatego wiele zależy od konkretnej sytuacji. Prezentujemy przykładowe orzeczenia sądów.

Kiedy można odwołać darowiznę?

Kwestie odwołania darowizny reguluje Kodeks cywilny. Otóż dla odwołania darowizny niewykonanej (np. gdy przedmiot darowizny nie został jeszcze wydany) znaczenie ma pogorszenie stanu majątkowego darczyńcy. Wówczas wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla własnego utrzymania darczyńcy odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

REKLAMA

Ważne Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (na podstawie art. 898 Kodeksu cywilnego).

W takim przypadku odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Jak zatem widać darowiznę już wykonaną można odwołać z powodu rażącej niewdzięczności.

Czym jest rażąca niewdzięczność?

REKLAMA

Kodeks cywilny nie definiuje jednak „rażącej niewdzięczności”. Z tego powodu pojęcie to doczekało się sporej ilości orzeczeń. „Rażąca niewdzięczność odnosi się do takiego zachowania obdarowanego, które jest skierowane przeciw darczyńcy świadomie i w nieprzyjaznym zamiarze, ukierunkowane zazwyczaj na wyrządzenie krzywdy lub szkody majątkowej. Nie są to działania nieumyślne, niezamierzone” – stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2019 r. (II CSK 673/18).

W praktyce zatem może dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron twierdzi, iż do takiej rażącej niewdzięczności rzeczywiście doszło, a druga temu zaprzecza. Co na to sądy? Przede wszystkim w tego typu sprawach trzeba zbadać wszystkie okoliczności, dlatego orzeczenia mogą być różne.

Odwołanie darowizny z powody zdrady? Przykładowe orzeczenia sądów

Przykład Przykładowo, Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 24 lutego 2022 r., (I ACa 905/20) uznał, iż „trudno a priori stawiać znak równości między przyczyną uznania małżonka za winnego rozkładu pożycia, a rażącą niewdzięcznością gdyż w przypadku podstawy odwołania darowizny chodzi o przypadki, szczególne, kwalifikowane, a zawinienie w rozkładzie pożycia może, ale nie musi nie musi mieć takiego charakteru i każdorazowo konieczne jest odniesienie do kontekstu sytuacyjnego i przyczyn, które doprowadziły do takiej sytuacji, a w szczególności zbadanie czy powód takiego zachowania leżał tylko po stronie osoby obdarowanej czy też zachowanie takie stanowiło wynik sytuacji, do której powstania doprowadzili oboje małżonkowie lub drugi z nich.”.

Przykład „Samo związanie się z innym partnerem nie oznacza rażącej niewdzięczności wobec poprzedniego. Należy podkreślić, że obdarowanie współmałżonka nie wiąże się z obowiązkiem trwania przez lata w źle funkcjonującym małżeństwie wyłącznie z uwagi na dokonaną darowiznę, a fakt jej dokonania nie modyfikuje powinności wynikających z więzi małżeńskiej. Podobnie rzecz się ma w przypadku związków niesformalizowanych, w których brak instytucjonalnie określonych obowiązków, stanowiących swoisty punkt odniesienia przy ocenie wpływu zdrady na postawę obdarowanego przez pryzmat kwalifikowanej niewdzięczności” – stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 11 czerwca 2019 r. (sygn.. V ACa 727/18).

Przykład „Okoliczność naruszenia reguły wierności, przy istniejących węzłach partnerskich, zazwyczaj stanowi przejaw rażącej niewdzięczności, gdy zdrady dopuszcza się partner obdarowany, utrzymując to w tajemnicy przed darczyńcą, który się na takie zachowanie nie godzi” – uznał z kolei Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. (sygn. I ACa 406/19).

Przykład „Obowiązek wierności małżeńskiej wynika z samego faktu zawarcia związku małżeńskiego i istnieje niezależnie od darowizn czynionych między małżonkami oraz moralnego obowiązku wdzięczności wobec darczyńcy. Gdyby zatem hipotetycznie założyć, że darowizna między małżonkami miała być swoistym gwarantem zachowania wierności małżeńskiej przez obdarowanego małżonka, to co najmniej dwuznaczna moralnie jawi się także postawa samego darczyńcy, któremu takie intencje przyświecały” – podkreślił Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 9 maja 2019 r.. (sygn. III Ca 220/19).

Przykład „Ustawodawca nie bez powodów posługuje się terminem "rażącej" niewdzięczności, dla odróżnienia jej od niewdzięczności "zwykłej". Pomiędzy ową niewdzięcznością a niewdzięcznością "rażącą" istnieje bowiem cała gama różnorakich negatywnych zachowań obdarowanego względem darczyńcy, których nie sposób uznać za uzasadniające odwołanie bezpłatnego przysporzenia jakim jest darowizna. W ten sposób ustawodawca niejako a priori przewidział możliwość występowania różnorakich konfliktów między stronami takiej umowy w przyszłości i uznał, że zasada trwałości umów powinna mieć w takich sytuacjach decydujące znaczenie. Czyny dowodzące niewdzięczności muszą, zatem świadczyć o znacznym natężeniu złej woli obdarowanego i nie uzasadnia odwołania darowizny dopuszczenie się przez obdarowanego takich czynów, które w danych okolicznościach i warunkach nie wykraczały poza zwykłe przypadki życiowych, rodzinnych konfliktów. O rażącej niewdzięczności można, więc mówić dopiero wtedy, gdy mamy do czynienia z niewłaściwym zachowaniem obdarowanego wobec darczyńcy przy znacznym nasileniu złej woli, skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej.” (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 3 kwietnia 2015 r. II C 485/13).

Przykład Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 30 listopada 2017 r. (I ACa 431/17) stanął na stanowisku, iż zdrada małżonka w okresie separacji nie stanowi aktów o charakterze rażącej niewdzięczności. „Wprawdzie sensem istnienia instytucji separacji jest restytucja związku małżeńskiego, a zachowanie wierności może znacznie pomóc w realizacji tego celu, to jednak, jego niezachowanie nie można ocenić w kontekście rażącej niewdzięczności, a jedynie utrwalenia jednej z przesłanek separacji , tj. braku więzi emocjonalnej, czy fizycznej” – uznał sąd.

Przykład Sąd Apelacyjny w Szczecinie przypomniał, iż "postępowanie współobdarowanego małżonka względem współmałżonka (dziecka darczyńcy) może zostać zakwalifikowane jako przejaw rażącej niewdzięczności wobec samego darczyńcy jedynie wówczas, gdy ma charakter tak drastyczny, że godzi w istocie w osobę darczyńcy” (wyrok z 12 marca 2019 r., sygn. ACa 668/18).

Kiedy nie można odwołać darowizny?

Warto tu pamiętać o kilku zasadach:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

darowizny nie można odwołać po upływie roku od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego;

darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył;

przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego.

Podsumowanie

Odwołanie darowizny wykonanej jest możliwe z powodu rażącej niewdzięczności. Prawo wymaga tutaj złożenia pisemnego oświadczenia, w którym zostanie zawarta przyczyna odwołania. Rażącą niewdzięczność warto w takim piśmie dokładnie uzasadnić. Jednak to czy zachowanie osoby obdarowanej jest rażąco niewdzięczne będzie zależało od okoliczności konkretnej sprawy.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061)