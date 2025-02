Nowy dodatek z ZUS w 2025 r. wpłynie na zasiłki dla rodzin [Komunikat MRPiPS]

Przykład

Rodzina 5 - osobowa: rodzice i troje dzieci, z których jedno jest w wieku 21 lat pobiera rentę socjalną i jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W rodzinie tej są przyznane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2024/2025. Dziecko pobierające rentę socjalną nie musi składać wniosku o przyznanie dodatku dopełniającego, ponieważ jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji (wniosek muszą złożyć osoby, które mają prawo do renty socjalnej, ale nie mają orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji). ZUS przyznaje więc dodatek dopełniający z urzędu i zaczyna go wypłacać w maju 2025 r. z wyrównaniem od stycznia. Miesięczna kwota dodatku wynosi 2520 zł brutto (około 1990,00 zł netto po odjęciu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne – konkretną wysokość netto otrzymanego w danym przypadku dodatku dopełniającego należy ustalić z osobą uprawnioną lub z ZUS gdyż wysokość ta w przypadku danej osoby zależy przede wszystkim od podlegania lub nie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Ustalając zatem ponownie prawo do zasiłku rodzinnego w tej rodzinie, należy uwzględnić dochód uzyskany przez członka rodziny z tytułu otrzymanego przez niego dodatku dopełniającego doliczając do dochodu rodziny z roku bazowego kwotę dochodu osiągniętego z tytułu dodatku dopełniającego za miesiąc następny, tj. za czerwiec 2025 r. W przypadku gdy uzyskanie dochodu z tytułu dodatku dopełniającego spowoduje przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego i utratę prawa do świadczeń, to w omawianym przykładzie zasiłki rodzinne z dodatkami nie będą przysługiwać od 1 lipca 2025 r.