Umowa o dożywocie to forma przekazania nieruchomości inna niż darowizna czy sprzedaż. Ważne jest, aby każda strona umowy była świadoma swoich obowiązków prawnych i podatkowych

Umowa o dożywocie to specyficzna forma przekazania własności nieruchomości. Jest to umowa, na mocy której jedna strona (dożywotnik) zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na drugą stronę (nabywcę), w zamian za zapewnienie przez nabywcę dożywotniego utrzymania dożywotnika. Jak taka forma przekazania własności wygląda pod względem prawnym i podatkowym?

Autopromocja