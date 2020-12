500 plus w 2021 r. – jakie zmiany?

Co z 500 plus w 2021 r.?

Projekt budżetu na 2021 r. zakłada kontynuację wsparcia w formie świadczenia „500 plus”. O realizacji programu w przyszłym roku mówiła również w listopadzie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czytaj więcej: 500 plus w 2021 r. - czy program będzie kontynuowany?





500 plus – co ile trzeba składać wniosek?

Co do zasady wniosek o świadczenie wychowawcze należy składać co roku.

Obecnie jednak obowiązuje dłuższy okres, na jaki przyznawane jest świadczenie. Jeżeli rodzic złożył wniosek o 500 plus po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r.

Z tego powodu w 2020 r. nie było konieczności składania kolejnego wniosku. Wyjątek stanowili rodzice, którzy w związku z urodzeniem się dziecka wnioskowali o wsparcie po raz pierwszy.

Zasady te są związane ze zmianą okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie. Docelowo bowiem będzie on trwał od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

W 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie zatem przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane:

od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;

od 1 kwietnia 2021 r. – w urzędzie.

Gdzie składać wniosek o 500 plus?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka albo dyrektor domu pomocy społecznej.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

W przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej wniosek składa on w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

500 plus - kiedy wypłacane?

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r. od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

500 plus z wyrównaniem?

W 2021 r. świadczenie „500 plus” przysługuje od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Jak złożyć wniosek o 500 plus przez internet?

Jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej. Można to zrobić przez:

kanał bankowości elektronicznej,

portal Emp@tia Ministerstwa Rodzi ny, Pracy i Polityki Społecznej oraz

PUE ZUS .

Które banki przyjmują wnioski o 500 plus?

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej banki, za pośrednictwem których można złożyć wniosek o świadczenie 500 plus to:

Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Santander Bank Polska.

500 plus – bony

Działania podejmowane przez Radę Ministrów, które miałyby na celu zastąpienie pieniężnej formy świadczenia 500 plus formą bonu były przedmiotem interpelacji poselskiej nr 9407. W odpowiedzi na interpelację w dniu 2 września 2020 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha podkreśliła, iż nie przewiduje się powszechnego wprowadzenia bezgotówkowej formy wypłaty świadczenia wychowawczego.

Jednocześnie poinformowała, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace nad zmianami, w wyniku których świadczenie wychowawcze oraz inne świadczenia przeznaczone dla rodzin z dziećmi byłyby realizowane w formie niepieniężnej np. w postaci bonu.

„Jak pokazała praktyka marnotrawienie lub wydatkowanie świadczenia wychowawczego niezgodnie z jego celem nie jest zjawiskiem powszechnym. Z prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej monitoringu wynika, że od początku obowiązywania programu „Rodzina 500+” do końca czerwca 2020 r. wypłacono 226 630 tys. świadczeń wychowawczych, z czego 72 tys. dotyczyło świadczeń przekazanych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług (co stanowiło zaledwie 0,03% wszystkich pobranych świadczeń)" – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407; ost. zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1818);

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 924).

Polecamy serwis: 500 plus