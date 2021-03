Jak wykorzystać bon turystyczny w 2021 roku?

Bon turystyczny można wykorzystać w Polsce. Nie opłacimy nim zatem wyjazdu zagranicznego. Pamiętajmy, iż nie podlega on wymianie na gotówkę. Aby pobrać bon, należy skorzystać z platformy PUE ZUS.

Bonem obecnie można płacić również za wycieczki bez noclegu, obsługiwane przez organizatorów turystycznych. Istnieje jednak warunek, aby organizator oferował co najmniej dwie różne usługi.

Listę podmiotów, które akceptują płatności bonem można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

Bon turystyczny 2021 – do kiedy?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami bon turystyczny przysługuje osobom uprawnionym również w 2021 roku, chociaż jego wykorzystanie może być znacznie utrudnione ze względu na obecną sytuację.

Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie w dniu 31 marca 2022 r. Można jednak będzie skorzystać z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, jeżeli płatność za nie nastąpiła do dnia 31 marca 2022 roku.

Bon turystyczny 2021 – dla kogo?

Bon turystyczny przysługuje osobie, która na dziecko ma przyznane prawo do świadczenia wychowawczego (zwanego 500 plus) albo prawo do dodatku wychowawczego.

Bon turystyczny 2021 – ile wynosi?

Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł na dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przewidziano również jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł, czyli łącznie wsparcie wynosi 1000 zł.

Zdarzają się też sytuacje, gdy rodzic otrzyma 250 zł.

Państwo J. po rozwodzie zgodnie z orzeczeniem sądu sprawują nad córką opiekę naprzemienną w porównywalnych i powtarzających się okresach. Z tego powodu przyznano im świadczenie 500 plus (świadczenie wychowawcze) w wysokości połowy, czyli każdemu z rodziców po 250 zł. W tej sytuacji również bon turystyczny przysługuje każdemu z rodziców w wysokości 250 zł na dziecko.

