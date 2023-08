Elektroniczne wnioski o 800 plus od 1 stycznia 2024 r.

7 sierpnia 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. To oznacza, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

800 zł od 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie więcej środków na utrzymanie dziecka. W przypadku jednego dziecka będzie to o 3600 zł więcej, dwojga – 7200 zł, trojga – 10 800 zł.

Kwota świadczenia zmieni się automatycznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca świadczenie wychowawcze, sam podniesie jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kolejny wniosek o 800 plus od 1 czerwca 2024 r.

Wszystkie inne zasady wsparcia dla rodzin pozostają bez zmian. Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r., zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Elektroniczne wnioski o 800 plus

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie, przez: