"Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+! I to jest konkret!". Platforma Obywatelska przejmuje program PiSu

Rok 2024 zacznie się od wypłaty 800 plus. "Zaraz jeszcze sukcesem PO okaże się walka z mafiami VAT-owskimi, więcej niż podwojenie budżetu państwa, obniżka podatku PIT i wiele innych, to konkrety PiSU - zareagował dzisiaj w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Müller na grafikę PO z hasłem "Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+! I to jest konkret!"

"Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+! I to jest konkret!" - grafika na platformie PO

Na profili Platformy Obywatelskiej na platformie X (Twitterze) opublikowano grafikę nawiązującą do programu 800+ - "Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+! I to jest konkret!" - napisano. Do grafiki we wpisie odniósł się rzecznik rządu: "Zaraz jeszcze sukcesem PO okaże się walka z mafiami VATowskimi, więcej niż podwojenie budżetu państwa, obniżka podatku PIT z 18 proc. do 12 proc., kwota wolna w wysokości 30 tysięcy, zerowy PIT dla młodych, obniżenie wieku emerytalnego, tarcze pomocowe, 13 i 14 emerytura, rekordowe środki dla samorządów na inwestycje i wiele innych" - napisał.

"Tak to konkrety, ale w wykonaniu PiS. Czekamy na realizację Waszych obietnic. Na sto dni wiele ich zapowiedzieliście" - dodał rzecznik rządu.

2024 rok zacznie się od wypłaty 800+

W piątek po spotkaniu z kandydatami na ministrów w jego rządzie lider PO Donald Tusk zadeklarował, że podczas spotkania "przyszły minister finansów zapewnił przyszłą Radę Ministrów, że nowy rok zacznie się od wypłaty 800+ wbrew tej propagandzie, nieustannemu szczuciu tych, którzy odchodzą".

"To, do czego władza się zobowiązała, to, na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800+ stanie się faktem i nowy rok zacznie się m.in. od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu" - powiedział.