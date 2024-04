ZUS: Wniosek o 800 plus do 30 kwietnia. Późniejsze złożenie wniosku oznacza przerwę w wypłacie świadczenia wychowawczego

ZUS zachęca, żeby wniosek o 800 plus złożyć do 30 kwietnia. Złożenie wniosku po tej dacie spowoduje przerwę w wypłacie świadczenia wychowawczego.

Warto pospieszyć się z wnioskiem o 800 plus

ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze (tzw. 800 plus) na okres świadczeniowy 2024/2025, który potrwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Jeżeli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia warto złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 kwietnia. Wówczas ZUS wypłaci pieniądze jeszcze w czerwcu, pod warunkiem, że dokumenty będą kompletne i prawidłowo wypełnione.

- Zachęcam żeby nie zwlekać z wysłaniem wniosku. Im później trafi do ZUS, tym dłuższa przerwa zanim pieniądze zaczną wpływać na konto. Jeżeli rodzic czy opiekun złoży prawidłowo wniosek do końca kwietnia, pieniądze otrzyma już w czerwcu, jeżeli do końca maja – wówczas pieniądze trafią do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. Natomiast do 31 sierpnia zostaną wypłacone świadczenia dla wniosków złożonych w czerwcu. ZUS wypłaci świadczenie wraz z wyrównaniem za czerwiec i lipiec, ale trzeba wiedzieć o tym, że przez czerwiec i lipiec nie będzie przelewów 800 plus na konto – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

ZUS wypłaci 800 plus bez wyrównania

Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek o 800 plus z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 zostanie złożony w terminie:

od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2024 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2024 r.

- Warto pamiętać o tym, że jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się z terminami i wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają wyrównania od czerwca – przypomina rzeczniczka. - Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Warto, więc pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia - dodaje.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Składanie wniosków o 800 plus ułatwia aplikacja mZUS. W aplikacji mZUS można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane oraz terminy zrealizowanych wypłat.

Do składania wniosków służy nie tylko aplikacja mZUS. Rodzice mogą wykorzystać do tego celu także inne kanały przesyłania wniosków, czyli:

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną większości polskich banków.

Wypłata 800 plus na inny rachunek bankowy

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, lub 400 zł w przypadku opieki naprzemiennej.

Rodzic, który chce, aby ZUS wypłacał świadczenie na inny numer rachunku bankowego, musi złożyć nowy wniosek o 800 plus. We wniosku należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer konta. Wówczas ZUS zmieni dane do wypłaty, a o zmianie rachunku bankowego poinformuje klienta na jego profilu PUE ZUS.

W przypadku nowo narodzonego dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobi to w tym terminie, to otrzyma świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.