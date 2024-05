Wypłaty świadczeń rodzinnych przez ZUS. Kwota może zdziwić

Od stycznia 2022 r. do końca kwietnia 2024 r., ZUS wypłacił świadczenia rodzinne na łączną kwotę przekraczającą 100 mld zł, jak wynika z najnowszego raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej środków, ponad 90,4 mld zł, przeznaczono na realizację programu "Rodzina 800 plus" (poprzednio "500 plus").

Z raportu ZUS wynika, że największą kwotę, 90 mld 428 mln zł, wydano na świadczenie "800 plus". Na Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przeznaczono 6 mld 411 mln zł, na "Dobry Start" (300 plus) - 2 mld 784 mln zł, a na świadczenie żłobkowe - 908 mln zł.

REKLAMA

Oszczędności dla budżetu państwa

ZUS szacuje, że przeniesienie obsługi świadczeń dla rodzin do ZUS przyniosło budżetowi państwa oszczędności przekraczające 770 mln zł. W przypadku świadczenia 300 plus koszt obsługi jednego wniosku spadł z 10 zł do 30 gr, co przekłada się na 0,5 mld zł oszczędności dla budżetu państwa w ciągu kolejnych 11 lat. W przypadku 800 plus roczny koszt obsługi jednego wniosku spadł z 51 zł do 6 zł, co daje oszczędność 3,1 mld zł w ciągu kolejnych 11 lat.

Jak złożyć wniosek o "800 plus"?

Elektronizacja procesu wnioskowania umożliwia rodzicom składanie wniosków o świadczenie 800 plus o dowolnej porze. Z danych ZUS wynika, że duża liczba wniosków została złożona w późnych godzinach nocnych.

REKLAMA

Do tej pory złożono 3,2 mln wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2024/2025, obejmujących 5,1 mln dzieci. Liczba przyznanych świadczeń przekroczyła 4,2 mln. Rodzice składali wnioski przez całą dobę, najczęściej wybierając godziny 10-11. Maksymalna dzienna liczba wniosków zbliżyła się do 400 tys. Najczęściej wybieranym kanałem wpływu wniosków była bankowość elektroniczna.

Wniosek o “800 plus” można złożyć wyłącznie online przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS. Wnioski na obecny okres można składać od 1 lutego. Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.