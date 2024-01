Zamieszanie z 800+. Oszuści już działają. Co z nowym okresem rozliczeniowym?

Nowy okres świadczeniowy o 800 plus trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Na adresy mailowe rodziców i opiekunów zaczęły wpływać podejrzane wiadomości instruujące jak podwyższyć świadczenie. ZUS ostrzega przed oszustami i informuje, od kiedy można składać wnioski.

Dla kogo 800 plus?

Program "Rodzina 800 plus" to wsparcie dla rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Dotychczas wsparcie wynosiło 500 zł miesięcznie, od 1 stycznia 2024 r. wysokość uległa podwyższeniu do kwoty 800 zł miesięcznie na dziecko.

REKLAMA

Wypłaty realizowane są w następujące dni: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca. W przypadku, gdy termin wypłaty przypada w weekend lub dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazane beneficjentowi dzień wcześniej. Oznacza to, że wszyscy beneficjenci programu powinni otrzymać już wsparcie w kwocie podwyższonej.

Oszustwo na "800 plus"

REKLAMA

Oszuści wyczuli jednak, że przeciążeni nadmiarem obowiązków rodzice i opiekunowie mogą być zbyt roztargnieni, aby sprawdzić, jak się faktycznie ma sytuacja z podwyższeniem kwoty wsparcia z 500 na 800 zł i postanowili im „ułatwić sprawę”. Rozpoczęła się masowa wysyłka emaili z prośbą o uaktualnienie danych w celu wypłaty świadczenia w wyższej wysokości, z linkiem, który rzekomo przełączał do formularza.

– Naszych klientów zaniepokoiła ta informacja, bo w ostatnim czasie nie zmieniali żadnych danych, a wypłaty dostają terminowo, stąd też ich wizyta w ZUS. – mówi Iwona Kowalska–Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Na szczęście byli ostrożni i nie dali się nabrać. I dodaje: – Zazwyczaj taki email ma na celu wyłudzenie naszych danych z formularza, zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci

ZUS nie wysyła takich wiadomości z linkiem, takie maile to zwyczajne oszustwo. Zakład niejednokrotnie informował, że podwyżka świadczenia jest automatyczna i nie wymaga żadnych działań ze strony klientów. A w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości dotyczących korespondencji najlepiej skontaktować się z najbliższą placówką lub pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.p

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowy okres świadczeniowy 800 plus

REKLAMA

Nowy okres świadczeniowy 800 plus rozpoczyna się 1 czerwca 2024 r. i trwa do 31 maja 2025 r. ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że rodzice i opiekunowie nie powinni jeszcze składać wniosków. Wnioski będą przyjmowane od 1 lutego tego roku.

Termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Osoby, które złożą go między 1 lutego a 30 kwietnia 2024 r., dostaną pieniądze do 30 czerwca. Za wniosek złożony w maju Zakład wypłaci pieniądze do 31 lipca 2024 r. z wyrównaniem kwoty od czerwca. Warto dopilnować, aby złożyć wniosek w terminie. Jeśli zostanie złożony np. w lipcu czy sierpniu to dopiero za te miesiące będzie należało się świadczenie, nie będzie możliwości wyrównania.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu, to świadczeniobiorca otrzyma środki z programu, ale od miesiąca, w którym złożył wniosek. Oznacza to, że pieniądze za czerwiec przepadną. Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w sierpniu, to również za lipiec nie otrzyma wypłaty świadczenia – pieniądze będą wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania.

Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia i aplikacji mZUS.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl