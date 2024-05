Więcej wolnego na opiekę nad dziećmi - 1 dzień na 1 dziecko. Sprawdź, komu pracodawca nie odmówi zwolnienia.

Więcej wolnego na opiekę nad dziećmi - 1 dzień na 1 dziecko. Zanosi się na to, że katalog uprawnień związanych z rodzicielstwem znów się powiększy. Toczą się prace legislacyjne nad zmianą wymiaru zwolnienia od pracy przysługującego pracownikom wychowującym dzieci w wieku do lat 14. Uprawnienie będzie przypisane do dziecka, a nie do rodzica.

Przepisy dyskryminują rodziny wielodzietne

Jak poinformowała Rzeczniczka Praw Dziecka, toczą się prace legislacyjne dotyczące zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej, która skierowała wniosek w tym zakresie do RPD, obecnie obowiązujące przepisy dyskryminują rodziny wielodzietne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo w ciągu roku kalendarzowego do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, za które zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Wymiar zwolnienia jest taki sam dla wszystkich pracowników wychowujących dzieci, bez względu na to, ile z ich jest w wieku do 14 lat. Jak argumentują wnioskodawcy, taki kształt przepisów sprawia, że rodzice mający więcej niż dwoje dzieci, nie mają możliwości poświęcenia nawet jednego dnia każdemu z nich, bo wymiar przysługującego im zwolnienia jest taki sam, jak w przypadku pracowników wychowujących np. jedno dziecko. Prowadzi to do dyskryminacji dzieci z rodzin wielodzietnych i narusza art. 32 Konstytucji RP. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej, prawo do zwolnienia powinno być przypisane do dziecka, a nie do rodzica i powinno wynosić co najmniej 1 dzień na każde z dzieci.

Pracownik sam dzieli zwolnienie zgodnie z potrzebami dzieci

Obecnie o tym, czy osoba wychowująca dziecko w wieku do 14 lat wykorzysta przysługujące jej zwolnienie w wymiarze dziennym, czy godzinowym decyduje ona sama w pierwszym wniosku o jego udzielenie, który składa pracodawcy (w wersji papierowej lub elektronicznej). Ustawodawca nie ograniczył tego, w ilu częściach może być wykorzystane zwolnienie godzinowe, więc teoretycznie pracownik może je podzielić nawet na 16 części, każda po 1 godzinie, co w przypadku wychowywania więcej niż dwojga dzieci, pozwala na wykorzystanie zwolnienia zgodnie z potrzebami każdego z nich. Nadal jednak rodzice wychowujący dzieci w rodzinach wielodzietnych tracą na tym rozwiązaniu.

Warto przypomnieć, że wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem jest dla pracodawcy wiążący, a więc musi się zgodzić na udzielenie go pracownikowi. Przepisy nie wskazują z jakim wyprzedzeniem pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o zamiarze skorzystania ze swojego uprawnienia. Przyjmuje się, że należy to zrobić możliwie jak najwcześniej – tak, aby pracodawca mógł zorganizować pracę w zakładzie. Prawo do zwolnienia nie przechodzi na kolejny rok – jeśli pracownik nie wykorzysta wolnego do końca grudnia, to ono przepada. Odmawianie pracownikowi udzielenia zwolnienia w okresie, w którym mu ono przysługuje, narusza przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.