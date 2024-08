250 złotych dodatku dyferencyjnego. Na pełnoletniego ucznia i studenta ponad 1000 złotych. Dla kogo w roku szkolnym 2024/2025?

Dla kogo ponad 250 złotych dodatku dyferencyjnego na dziecko? A na pełnoletniego ucznia i studenta ponad 1000 złotych. Jeśli jesteś uprawniony do pobierania świadczenia rodzinnego nie tylko w Polsce, koniecznie sprawdź.

REKLAMA

Program Rodzina 800 plus to program wsparcia rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W związku z szalejącą inflacją i spadkiem siły nabywczej świadczenia, które przed 1 stycznia 2024 r. wynosiło 500 zł, podjęto decyzję o podwyższeniu jego kwoty do 800 zł. To oczywiście ucieszyło pobierających świadczenie rodziców. Jednak wśród nich jest taka grupa, która ma jeszcze większe powody do radości. Obok 800 plus mogą bowiem ubiegać się także o wypłatę dodatku dyferencyjnego, czyli świadczenia, które jest wypłacane wówczas, gdy rodzina ma prawo korzystać ze świadczenia rodzinnego zarówno w innym państwie członkowskim UE, jak i z polskiego świadczenia wychowawczego 800 plus.

REKLAMA

Dotyczy to na przykład niemieckiego zasiłku Kindergeld. Można powiedzieć, że dodatek dyferencyjny stanowi formę wyrównania różnicy pomiędzy wysokością tych dwóch świadczeń. Dodatek ten przysługuje w sytuacji, gdy jedno z rodziców pracuje na terenie Niemiec, czy to na podstawie umowy o pracę, czy też w formie prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet, gdy pobiera zasiłek dla bezrobotnych czy emeryturę, a drugie jest aktywne zawodowo w Polsce (umowa o pracę, umowa zlecenia, działalność gospodarcza, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński). Co niezmiernie ważne, aby móc skorzystać z tego dodatku, dziecko nie musi mieszkać na terenie Niemiec, a jego rodzice nie muszą być małżeństwem. Wystarczające jest to, że jedno z rodziców jest aktywne zawodowo na terenie Niemiec.

Dużo zależy od bieżącego kursu euro, ale skorzysta też student

REKLAMA

Wysokość dodatku dyferencyjnego to różnica między wysokością Kindergeld, który wynosi 250 euro, a wysokością świadczenia pobieranego w Polsce, czyli 800 zł. W zależności od bieżącego kursu euro, kwota ta może być różna. Przy założeniu, że wynosi on 4,28 zł, rodzice uzyskają 287,50 zł dodatku miesięcznie, co wynika z wyliczenia: (250 x 4,28) – 800 = 270 zł

Warto zwrócić uwagę na to, że świadczenie Kindergeld, inaczej niż 800 plus, przysługuje również na pełnoletnie dzieci, które kontynuują naukę (np. studiują lub rozpoczęły praktyki zawodowe) – aż do ukończenia 25 roku życia.

Oznacza to, że po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości, gdy kończy się prawo do pobierania świadczenia 800 plus, dziecko będzie miało prawo do pobierania niemieckiego świadczenia w pełnej wysokości, czyli 250 euro (około 1070 zł). Na pełnoletnie dziecko można otrzymać zasiłek także w innej sytuacji – gdy dziecko nie ukończyło jeszcze 21 lat i jest bezrobotne albo wysokość jego dochodów nie przekroczyła 8000 euro rocznie.