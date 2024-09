Dodatkowy 1000 złotych na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2024/2025. To wynik szybkich prac rządu. Jak o niego wnioskować?

1300 złotych na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2024/2025. Kto dostanie świadczenie w takiej wysokości? Początek roku szkolnego 2024/2025 mija pod znakiem powodzi. Pojawia się wiele nowych regulacji, a jedną z najnowszych jest dodatkowy 1000 złotych na wyprawkę szkolną.

Początek roku szkolnego 2024/2025 mija pod znakiem powodzi i wielu zmian w przepisach

Początek roku szkolnego 2024/2025 mija pod znakiem powodzi. Wiele placówek oświatowych mieszczących się w południowo-zachodniej Polsce nie może działać zgodnie z założeniami i planem roku szkolnego. Choć niektórym z nich udało się wrócić już do prowadzenia zajęć, czy to w formie stacjonarnej, czy zdalnej, to jednak wiadomo już, że inne nie będą w stanie działać w swoich dotychczasowych siedzibach aż do końca roku szkolnego. Problemy mają oczywiście nie tylko placówki, ale i ich uczniowie. Rodziny niektórych z nich straciły swój dobytek i organizują swoje życie na nowo. Dotyczy to również konieczności stworzenia dzieciom i młodzieży warunków do nauki. Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco tworzy regulacje, które mają w tym pomóc – słyszeliśmy już o zmianie przepisów, która umożliwi szkołom funkcjonowanie w innych miejscach niż ich siedziby, o przesunięciu środków finansowych, które ułatwi przywrócenie bezpiecznych warunków w budynkach szkół i przedszkoli, a także o organizacji dla dzieci turnusów wyjazdowych w rejony, które nie zostały dotknięte powodzią.

REKLAMA

1000 złotych na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży to dodatkowa pomoc

REKLAMA

Wśród najnowszych proponowanych rozwiązań znalazł się konkretny instrument wsparcia finansowego dla dzieci, tzw. zasiłek losowy. Ma on wynosić 1000 złotych i być przeznaczony na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczniów i poniosły szkodę w wyniku powodzi. Trafi do rodzin dzieci, które zostały poszkodowane przez działanie żywiołu. Oznacza to, że rodzice, którzy nie otrzymali jeszcze wypłaty z programu Dobry Start, będą mogli liczyć na wsparcie w łącznej wysokości 1300 złotych.

Dobry Start to jednorazowe wsparcie związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Podobnie jak 800 plus, rodzice otrzymują je bez względu na poziom dochodów. Przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia (na dziecko niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24 roku życia). Aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć elektroniczny wniosek. Obsługą świadczenia zajmuje się ZUS, a wypłata odbywa się bezgotówkowo, na wskazane przez wnioskujących konto bankowe. Przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia rozpoczęło się co prawda już 1 lipca 2024 roku, ale zakończy się dopiero 30 listopada 2024 roku. Oznacza to, że rodzice, którzy nie skorzystali jeszcze z tej formy pomocy, nadal mają szansę to zrobić.