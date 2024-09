Wywołują raka i choroby serca. Dlaczego przepisy nie zabraniają dodawania ich do żywności? W 2024 roku masz wybór – albo będziesz czujny, albo zaufasz przepisom i nie będziesz jadł zdrowo

Co dalej z tłuszczami trans? Unia Europejska trochę o nas dba, a trochę nie. W 2024 roku masz wybór – albo będziesz czujny, albo nie będziesz jadł zdrowo. Od 2021 roku zgodnie z przepisami dopuszczalna zawartość tłuszczów trans w produktach spożywczych to maksymalnie 2 proc.

Badania to potwierdzają – tłuszcze trans działają rakotwórczo. Co na to UE?

Dyskusja na temat tłuszczy trans trwa od lat. I choć badania potwierdzają ich szkodliwość, a przede wszystkim działanie rakotwórcze, to jednak w Polsce wiele osób, świadomie lub nie, nadal je spożywa. Wśród artykułów spożywczych dostępnych na półkach naszych sklepów znajduje się bowiem wiele takich, które nie tylko zawierają je w swoim składzie, ale wręcz na nich bazują. Jak to możliwe? W dniu 1 kwietnia 2021 r. skończył się okres przejściowy i weszły w życie wymagania rozporządzenia Komisji (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, które wprowadza w swoich przepisach obowiązek limitowania przemysłowo produkowanych tłuszczów trans w produktach spożywczych na poziomie do max. 2 g w 100 g tłuszczu. Oznacza to, że od 2021 roku, zgodnie z przepisami UE, dopuszczalna zawartość tłuszczów trans w produktach spożywczych to maksymalnie 2 proc.

Problemem są tłuszcze trans w żywności, ale te produkowane przemysłowo

Tłuszcze trans, których naukowa nazwa to izomery trans kwasów tłuszczowych powstają na dwa sposoby: naturalnie lub przemysłowo. Znajdują się one w naturalnych tłuszczach zwierzęcych pochodzących od przeżuwaczy, czyli np. krów czy owiec. Naturalnie występują więc w mleku i jego przetworach oraz mięsie. Jednak ich zwartość to w tym wypadku ok. 3–5 proc. W praktyce największym problemem w żywnosci są jednak tłuszcze trans produkowane przemysłowo, które najczęściej znajdują się w składzie żywności wysokoprzetworzonej.

W Unii Europejskiej, która zaleca wyeliminowanie ich ze spożycia, jedynie siedem krajów zakazało używania tego składnika, a 53 kolejne podjęły działania, które mają do tego zmierzać w przyszłości. Polska znajduje się w tej drugiej grupie, a co za tym idzie, konsumenci, którzy chcieliby już teraz całkowicie wyeliminować tłuszcze trans ze swojej diety, muszą liczyć na siebie. Powinni dokonywać świadomych wyborów i przed dokonaniem zakupu sprawdzać skład produktów. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami tłuszcze trans w określonej ilości mogą się bowiem w nich znajdować. Gdzie najczęściej występują? W margarynach, frytkach, wyrobach cukierniczych, słonych przekąskach, batonach, popcornie do mikrofalówki.