Rząd udaje, że nie widzi problemów studentów, choć twierdzi, że im pomaga. Jak przeżyć za 400 do 1000 złotych? Te kwoty nie zmieniły się od 8 lat.

Biedny jak polski student. Jak przeżyć za 400 do 1000 złotych? Kwoty kredytu studenckiego nie zmieniły się od 8 lat. W tym czasie wzrosła inflacja, wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimum socjalne.

Kredyt studencki na preferencyjnych warunkach - czy da się za niego żyć?

Na początku każdego roku akademickiego media obiegają informacje dotyczące braku dostępu do akademików i cen wynajmu mieszkań/pokoi. Warto jednak pochylić się nad jeszcze jednym problemem, z którym borykają się studenci, a mianowicie kredytem, którego preferencyjne warunki w założeniu powinny umożliwić studiowanie młodym ludziom, którzy znajdują się w gorszej sytuacji finansowej.

Kredyt studencki to specjalny rodzaj kredytu udzielanego preferencyjnych warunkach, o który może ubiegać się ściśle określona grupa młodych ludzi. Może zostać przyznany niezależnie od innych świadczeń stypendialnych, który otrzymuje wnioskujący, jednak warunkiem koniecznym do jego przyznania jest spełnienie kryterium dochodowego – dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać w roku ubiegania się o niego 4000 złotych netto. Dodatkowym warunkiem, który musi zostać spełniony jest kryterium wieku – o kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek może złożyć również osoba dopiero ubiegająca się o przyjęcie studia, z zastrzeżeniem, że wypłata kredytu będzie możliwa dopiero po uzyskaniu statusu studenta. Wniosek składa się raz i zostaje on przyznany na cały okres studiów. Choć kredyty studenckie są udzielane przez banki komercyjne, to możliwość zastosowania w tym zakresie preferencyjnych warunków jest związana z dopłatami z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanego z budżetu państwa, a zasady ich udzielania i wysokość zostały określone w obowiązujących przepisach.

Kwoty nie zmieniły się od 8 lat. Student nie ma co marzyć o minimum socjalnym na życie

O wysokości środków, które wpłyną na konto z tytułu kredytu studenckiego decyduje sam wnioskujący. Może to być od 400 zł do 1000 zł. Spłata środków rozpocznie się dopiero 2 lata po ukończeniu studiów. Ten okres to czas na podjęcie pracy i ustabilizowanie sytuacji finansowej. Odsetki od kredytu wynoszą połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał w czasie studiów.

Czy kredyt studencki to dobre rozwiązanie dla kontynuującej naukę młodzieży? Nie da się nie zauważyć, że oferowane kwoty nie zmieniły się od 8 lat, czyli od 2016 roku. W tym czasie ceny wzrosły o ponad połowę, a minimalne wynagrodzenie wzrosło ponad dwukrotnie. Co więcej, kwota kredytu nie osiąga nawet tzw. minimum socjalnego, które dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi obecnie 1773 złotych (w 2016 roku było to niecałe 1100 złotych). Oznacza to, że studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej nie mogą liczyć na to, że kredyt studencki pozwoli im na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych. W konsekwencji nie można już mówić o tym, że pełni on rolę, dla której został stworzony, czyli umożliwia kontynuowanie nauki osobom, dla których przeszkodą jest w tym zakresie sytuacja finansowa ich rodziny. Środki, które wpłyną miesięcznie na konta studentów, nawet w najwyższej możliwej wysokości, w wielu miastach wystarczą jedynie na opłacenie miejsca w mieszkaniu, przy czym w wypadku niektórych lokalizacji nie pokryją w pełni nawet tego kosztu.