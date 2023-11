Rodzinny kapitał opiekuńczy. Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Od kiedy można złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy? Co w przypadku przekroczenia terminu? Jakie są warunki do otrzymania świadczenia? Odpowiadamy.

Czym jest RKO, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest świadczeniem, które przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. O wsparcie może ubiegać się ojciec albo matka dziecka. Chodzi tu również o rodziców adopcyjnych. Warunkiem jest to, aby dziecko wspólnie zamieszkiwało i pozostawało na utrzymaniu matki lub ojca.

REKLAMA

Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Celem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;

członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ile wynosi świadczenie?

REKLAMA

Kapitał przysługuje w wysokości 500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. To rodzic wskazuje we wniosku miesięczną wysokość, w jakiej ma być wypłacane świadczenie. Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być jednak wyższa niż 12 000 zł na dziecko.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, to kwotę kapitału ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Aby uzyskać wsparcie w pełnej wysokości, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wymaganym terminie.

Ważne Zgodnie z przepisami wniosek składa się w okresie między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Rodzice mają zatem 5 miesięcy na dopełnienie formalności: od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesięcy.

Przykład Drugie dziecko w rodzinie kończy 12. miesiąc życia w listopadzie 2023 roku. W takiej sytuacji rodzic, który chce otrzymać świadczenie w pełnej wysokości powinien zawnioskować o nie do 31 grudnia 2023 roku. Najwcześniej wniosek można 1 sierpnia 2023 roku.

W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku. Wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego zostanie obniżona o kwotę 500 zł za każdy miniony miesiąc.

Jak złożyć wniosek?

Należy pamiętać, iż postępowanie w sprawie przyznania RKO prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek składa się przez

portal Emp@tia MRiPS

PUE ZUS

bankowość elektroniczną.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie?

Ustalenie przez ZUS prawa do świadczenia powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, a wypłata nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca kapitał w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.