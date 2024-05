Mniej osób dostanie świadczenia rodzinne. Rada Ministrów mówi stop kolejnym udogodnieniom. Do 2027 r. granicą będzie kwota 674 zł.

674 zł - ta kwota zatrzyma świadczenia rodzinne. Kryterium dochodowe zostanie utrzymane do 2027 r. Rada Ministrów mówi stop kolejnym udogodnieniom. Mniej osób dostanie zasiłek na dziecko.

Świadczenia rodzinne zależą od kryterium dochodowego

Świadczenia rodzinne o przede wszystkim zasiłki rodzinne i dodatki do nich, świadczenia opiekuńcze, jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie. Prawo do świadczeń w systemie świadczeń rodzinnych jest w większości przypadków uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Jest ono weryfikowane co 3 lata, a termin kolejnej weryfikacji przypada na listopad 2024 r. Obecnie obowiązująca wysokość kryterium nie zmieniła się od listopada 2015 r., a dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie powinien przekroczyć kwoty 674 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł. Warto pamiętać, że w tym zakresie obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Wsparcie dla rodziców jest na wysokim poziomie

Tymczasem, Rada Ministrów przekazała do Rady Dialogu Społecznego propozycję, która zakłada utrzymanie obecnego poziomu zarówno progów dochodowych, jak i wszystkich kwot świadczeń rodzinnych na kolejne trzy lata, czyli na okres od 1 listopada 2024 r. do 30 października 2027 r. Konsekwencją tego będzie to, że mniejsza ilość osób otrzyma zasiłki na dzieci. Uzasadniając swoją decyzję Rada Ministrów wskazała, że funkcjonuje przecież świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus, które przysługuje na każde dziecko w rodzinie, niezależnie od kryterium dochodowego. Jego wysokość wzrosła od stycznia 2024 r. z 500 zł do 800 zł. Dodatkowo rodzice otrzymują też tzw. 300 plus, czyli świadczenie na wyprawkę szkolną. Od października 2024 r. pojawi się też szereg świadczeń z programu Aktywny Rodzic. Zdaniem rządu, wsparcie udzielane rodzicom pozostaje więc na wysokim poziomie, a katalog świadczeń, również tych przyznawanych bez uwzględnienia kryterium dochodowego, stale się powiększa.