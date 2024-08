193 zł miesięcznie dla osoby samotnie wychowującej dziecko od 1 listopada 2024 r.

135 zł na dziecko w wieku od 18 roku życia do 24 roku życia. Komu przysługuje ten dodatek? Jakie warunki trzeba spełniać, by uzyskać ten dodatek? Kiedy można się o niego starać? Do kiedy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 18 roku życia do 24 roku życia.