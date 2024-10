Od 95 do 135 zł miesięcznie na dziecko już od 1 listopada 2024 r. Kiedy złożyć wniosek? Jakie warunki należy spełniać? Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Do którego roku życia dziecka przysługują dodatkowe fundusze? Kiedy nastąpi wypłata zasiłku?

Kryterium dochodowe wraz z wysokością świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego podlegają weryfikacji co trzy lata. W tym roku odbyła się właśnie taka weryfikacja. Niestety, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna pozostały na tym samym poziomie.

Zasiłek rodzinny: czym jest, komu i na kogo przysługuje

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz do dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. By otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełnić określone warunki. Zasiłek ten przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku rodziny, w której znajduje się dziecko niepełnosprawne, dochód ten nie może przekraczać 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia lub 24 lat w przypadku osoby niepełnosprawnej, gdy ta kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie pełnoletniej, niebędącej na utrzymaniu rodziców uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. W przypadku ukończenia przez dziecko niepełnosprawne lub osobę uczącą się szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez wyżej wymienione osoby 24 roku życia.

Od 95 do 135 zł miesięcznie na dziecko już od 1 listopada 2024 r.

Kwota zasiłku rodzinnego zależna jest od wieku dziecka. Zasiłek w wysokości 95 zł przysługuje na dziecko wieku do ukończenia 5. roku życia. Na 124 zł miesięcznie mogą liczyć rodzice dzieci w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia. 135 zł miesięcznie przysługuje na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek rodzinny jest wolny od podatku.

Wniosek o zasiłek rodzinny: gdzie złożyć, jakie dokumenty

By otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek ten można złożyć za pośrednictwa poczty lub stacjonarnie w urzędzie miasta/gminy lub innej jednostce organizacyjnej gminy np. w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć także drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia lub platformy ePUAP. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny oraz w przypadku dziecka powyżej 18 r.ż. – oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające kontynuacje nauki, w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie, w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium kraju – kopię karty pobytu, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, bądź kopię aktu zgonu rodzica dziecka lub małżonka.

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje od miesiąca w którym został złożony wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Przysługuje on do końca danego okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia.