400 zł na ucznia do 24 roku życia. Termin złożenia wniosku mija już w listopadzie 2024 r. Jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka, które aktualnie chodzi już od miesiąca do szkoły? Sprawdź, jak ubiegać się o dodatkowe pieniądze na dziecko oraz gdzie należy złożyć wnioski. Niektóre osoby będą mogły także złożyć wniosek o dodatkowe 1000 zł.

Chociaż rok szkolny rozpoczął się 2 września, w dalszym ciągu wiele osób nie złożyło wniosków o dodatkowe świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025. Od soboty, 5 października dodatkowo osoby poszkodowane w powodzi mogą starać się nie o 400, a o łącznie 1400 dodatkowych środków pieniężnych w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych dziecka. By uzyskać dodatkowe 400 zł na ucznia należy złożyć dwa wnioski. Jednym z nich jest wniosek o świadczenie z tytułu "Dobry start", a drugim dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

400 zł na ucznia do 24 roku życia. Termin złożenia wniosku mija już w listopadzie 2024 r.: "Dobry start"

Jeszcze w lipcu rozpoczął się nabór wniosków z programu "Dobry start". Świadczenie z tego programu przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, świadczenie przysługuje do ukończenia 24 lat. Świadczenie z programu „Dobry start” wynosi jednorazowo 300 zł. Wnioski można składać do 30 listopada. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Wnioski o dodatkowe 300 zł można składać przez:

aplikację mZUS,

portal PUE ZUS,

portal Emp@tia

bankowość elektroniczną.

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą także wnioskować o jednorazową wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek ten przysługuje na każde uczące się dziecko oraz dzieci, które rozpoczęły roczne przygotowanie przedszkolne. Wysokość jednorazowej wypłaty wynosi 100 zł. Wniosek o dodatkowe pieniądze z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło rok szkolny, lub roczne przygotowanie przedszkolne.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatkowych świadczeń do zasiłku rodzinnego można złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwa poczty lub stacjonarnie w urzędzie miasta/gminy lub innej jednostce organizacyjnej gminy np. w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Przez internet wniosek można złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Dodatkowe 1000 zł dla uczniów i dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkole

Od soboty, 5 października zaczęły obowiązywać rozwiązania wprowadzone nowelizacją specustawy powodziowej. Wśród rozwiązań dla osób poszkodowanych w powodzi, wprowadzono jednorazowy zasiłek losowy przeznaczony na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne lub uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej. Jest on przyznawany niezależnie od dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej. Przyznawany jest na wniosek rodziców dziecka, jego opiekunów lub samego ucznia. Wniosek należy złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której przebywa w wyniku przeprowadzenia ewakuacji albo konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania. To nie jedyne rozwiązanie, które zaczęło obowiązywać od soboty. Przedsiębiorcy mogą starać się m.in. o świadczenie interwencyjne od ZUS, a pracownicy mają dodatkowe dni zwolnienia, czy urlopu na żądanie.