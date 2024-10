1000 zł na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci. Sejm za nowelizacją wprowadzającą zasiłek losowy

1000 zł na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dziecka. Sejm za nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza m.in. zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci. We wtorek, 1 października Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą wsparcia w związku z powodzią.

We wtorek, 1 października Sejm uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Rządowy projekt ma ma celu wprowadzenie dodatkowego wsparcia dla rodzin, pracowników, kredytobiorców i przedsiębiorców, którzy ponieśli szkody w związku z wystąpieniem powodzi.

REKLAMA

1000 zł na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci

Nowelizacja zakłada wprowadzenie zasiłku losowego dla uczniów oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Zasiłek losowy będzie przyznawany w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub ucznia uczęszczającego do szkoły wszystkich typów, kształcącego się w tej szkole w formie dziennej, poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi. Zasiłek ten będzie przysługiwał jednorazowo w wysokości 1000 zł. Będzie przyznawany na wniosek rodziców dziecka lub ucznia, jego opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych, albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców dziecka lub ucznia, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych. Wniosek należy złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której przebywa w wyniku przeprowadzenia ewakuacji albo konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania. Do wniosku, wnioskodawca powinien dołączyć oświadczenie, że w wyniku powodzi doznał szkody majątkowej wraz z określeniem jej wartości, nie ubiegał się o zasiłek losowy na terenie innej gminy oraz że wyraża zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu powodzi, osobie ubezpieczonej przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie przez okres zamknięcia z powodu powodzi placówki lub przez okres niemożności sprawowania opieki z powodu powodzi przez nianię lub dziennego opiekuna, jeżeli dziecko nie uczęszcza do innej placówki.

Sejm za nowelizacją wprowadzającą m.in. zasiłek losowy

We wtorek wieczorem Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą wprowadzenia dodatkowych rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Wcześniej posłowie przegłosowali zaproponowane poprawki. Poparli ponad 30 poprawek z zaproponowanych 58 poprawek. Za rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw głosowało 393 posłów. Jeden poseł był przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. W środę, 2 października 2024 r. nowelizacją zajmie się Senat.