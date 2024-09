Sejm za wprowadzeniem nowego świadczenia pieniężnego dla rencistów. Wypłaty od maja 2025 r. z wyrównaniem od stycznia 2025 r. W piątek, 27 września Sejm uchwalił nowelizację wprowadzającą nowe świadczenie pieniężne dla rencistów. Komu będzie przysługiwał dodatek dopełniający do renty socjalnej? Co musi zawierać wniosek o dodatek dopełniający?

W piątek, 27 września Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Nowelizacja wprowadza nowe świadczenie pieniężne jakim jest dodatek dopełniający do renty socjalnej. Za nowelizacją ustawy o rencie socjalnej głosowało 411 posłów, 10 było przeciw, a siedmiu się wstrzymało. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

REKLAMA

Dodatek dopełniający do renty socjalnej przysługiwać będzie osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Wysokość dodatku określono na 2520 zł. Jeszcze podczas prac komisji uargumentowano wysokość tego dodatku tym, że jest to różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynoszącą obecnie 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dodatek dopełniający przyznawany ma być na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego. Może być także przyznawany na wniosek innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych dyrektora centrum usług społecznych, działających za zgodą osób wyżej wymienionych. Zgodnie z nowelizacją, dodatek ten ma być co roku waloryzowany 1 marca. Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego planowana jest na maj 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych. Dodatek ten będzie wypłacany z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Przyznanie tego dodatku nie będzie miało wpływu na wysokość świadczenia wspierającego.

Najprawdopodobniej tak. Jeszcze podczas prac w komisji, wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń zapowiedział, że grupa uprawnionych do świadczenia będzie z czasem rozszerzana. Wskazał m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zapowiedział, że niedługo projekt rozszerzający grono osób uprawnionych do dodatku dopełniającego pojawi się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Wniosek o dodatek dopełniający będzie musiał zawierać następujące dane osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający:

imię i nazwisko,

datę urodzenia,

numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,

adres miejsca zamieszkania,

adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania – w

przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca

zamieszkania;

Wniosek zawierać ma także podpis osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo