5 świadczeń dla rodzin wielodzietnych w 2024 i 2025. Na jakie ulgi i zniżki mogą liczyć rodzice z trójką dzieci? Czy są jakieś zniżki dedykowane rodzinom z czwórką dzieci? Komu przysługuje dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

Rodzice posiadający większą ilość dzieci mogą liczyć na szereg dodatkowych świadczeń. Przysługują im także ulgi podatkowe. Wysokość ulg i świadczeń może różnić się w zależności od liczby dzieci.

REKLAMA

5 świadczeń dla rodzin wielodzietnych w 2024 i 2025: 800 plus

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze wypłacane jest w wysokości 800 zł. Przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie to może pobierać matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka. Przysługuje niezależnie od dochodu. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać jedynie drogą elektroniczną poprzez aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Warto także pamiętać, że zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z 15 maja 2024 r., m.in. wypłata 800 plus jest uzależniona od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji. Najprawdopodobniej wykonywanie obowiązku szkolnego będzie sprawdzane przy składaniu wniosków na kolejny okres świadczeniowym. Obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2025 r. ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 1 lutego 2025 r. By zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie wychowawcze należy złożyć do 30 czerwca 2025 r. Złożenie wniosku po 30 czerwca 2025 r. będzie oznaczało przyznanie świadczenia od miesiąca w którym zostanie złożony wniosek.

5 świadczeń dla rodzin wielodzietnych w 2024 i 2025: Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką i więcej dzieci. Jest to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, z których można korzystać zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Zniżki obejmują m.in. tańsze zakupy, tańsze przejazdy kolejowe, wejścia do ośrodków kultury, czy tańsze tankowanie. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Prawo do KDR przysługuje także dzieciom do 18 roku życia, lub do 25 roku życia w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej. Przysługuje także dzieciom bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć zarówno drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia, jak i w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania, który wydaje Karty Dużej Rodziny. Może to być także ośrodek pomocy społecznej.

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą ubiegać się o dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka. Wypłacany jest na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. W tym roku zarówno zasiłek rodzinny jak i dodatki do zasiłku rodzinnego podlegały weryfikacji. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r., od 1 listopada 2024 r. dodatek ten pozostanie na niezmienionym poziomie. Wysokość tego dodatku wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci.

5 świadczeń dla rodzin wielodzietnych w 2024 i 2025: Ulga prorodzinna

Ulga na dziecko przysługuje rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, która uzyskała dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ulga na dziecko przysługuje jeżeli w stosunku do małoletniego dziecka wykonywało się władzę rodzicielską, pełniło się funkcję opiekuna prawnego lub sprawowało się opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. W przypadku pełnoletnich dzieci, prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej przysługuje na dzieci, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub utrzymywało się pełnoletnie, uczące się w szkole lub szkole wyższej dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia pod warunkiem, że nie uzyskało ono dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Ulga przysługuje w wysokości: na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł), na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5 świadczeń dla rodzin wielodzietnych w 2024 i 2025: Ulga dla rodzin 4+

W przypadku, gdy w danej rodzinie wychowuje się czworo dzieci, można skorzystać z tzw. Ulgi dla rodzin 4+. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów maksymalnie do kwoty 85,528 zł. Można z niej skorzystać w przypadku gdy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywało się władzę rodzicielską, pełniło się funkcję opiekuna prawnego lub sprawowało się funkcję rodziny zastępczej, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci wykonywało się ciążący obowiązek alimentacyjny lub sprawowało się funkcję rodziny zastępczej. Ulga ta przysługuje w związku z wychowaniem dzieci małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, pełnoletnich, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, a także na pełnoletnie dzieci, do ukończenia przez nie 25 roku życia uczących się w szkołach jeżeli dzieci te w roku podatkowym nie uzyskały: dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów opodatkowanych 19 proc. podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych, lub przychodów zwolnionych w ramach ulgi dla młodych i ulgi na powrót. Więcej na temat tej ulgi można znaleźć w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ważne Zwolnieniu od podatku podlega kwota przychodów nieprzekraczająca 85.528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych

Warto także pamiętać, że rodziny wielodzietne mogą także liczyć na przywileje w przypadku, gdy dziecko idzie do żłobka, przedszkola, czy do szkoły. Dzieci ubiegające się o miejsce w danej placówce otrzymują dodatkowe punkty za posiadanie rodzeństwa.