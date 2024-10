5 świadczeń dla niepełnosprawnych w 2025 r. Na jedno z nich wniosek możesz wysłać wcześniej, ale wypłata z wyrównaniem od stycznia będzie dopiero w maju 2025 r.

5 świadczeń dla niepełnosprawnych w 2025. Na jedno z nich wniosek możesz wysłać wcześniej, ale wypłata z wyrównaniem od stycznia będzie dopiero w maju 2025 r. Które ze świadczeń podlegają waloryzacji o od 1 mara 2025 r. zostaną podwyższone?

Poniżej prezentujemy pięć świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Jedno z nich jeszcze nie obowiązuje. Nowelizacja wprowadzająca dodatek dopełniający do renty socjalnej czeka na podps prezydenta.

5 świadczeń dla niepełnosprawnych w 2025: renta socjalna

Renta socjalna przyznawana jest w przypadku, gdy dana osoba nie jest zdolna do pracy ze względu na stan zdrowia. Osoby ubiegające się o rentę socjalną muszą spełniać określone warunki. Po pierwsze, osoba ubiegająca się o rentę socjalną musi być osobą pełnoletnią, lub być kobietą która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat. Po drugie, lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS stwierdziła, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej zanim dana osoba skończyła 25 lat lub w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Wniosek o rentę socjalną w przypadku osób pełnoletnich najlepiej złożyć jak najszybciej. W przypadku osób, które dopiero będą osiągały pełnoletność, w miesiącu osiągnięcia pełnoletności. Renta socjalna podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł.

5 świadczeń dla niepełnosprawnych w 2025: świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające przysługuje osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 18 rok życia i mają decyzję ustalającą na konkretnym poziomie. Świadczenie wspierające jest powiązane z wysokością renty socjalnej. Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z wysokością renty socjalnej, a także z poziomem potrzeby wsparcia. By otrzymać świadczenie wspierające, na początku trzeba wystąpić z wnioskiem o ustalenie poziomu wsparcia. Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. renty socjalnej. Renta socjalna od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł. Oznacza to, że świadczenie wspierające będzie wypłacane w wysokości od ok. 713 zł ( 40 proc. renty socjalnej) do 3919 zł (220 proc. renty socjalnej). W momencie zwaloryzowania renty socjalnej, wysokość świadczenia wspierającego także ulegnie zmianie. Świadczenie wspierające wynosi:

713 zł (40 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 pkt .

(40 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie . 1069 zł (60 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 75 do 79 pkt.

(60 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie 1425 zł (80 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 80 do 84 pkt .

(80 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie . 2138 zł (120 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85 do 89 pkt .

(120 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie . 3206 zł (180 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 90 do 94 pkt .

(180 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie . 3919 zł (220 proc. renty socjalnej) – dla osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 pkt.

5 świadczeń dla niepełnosprawnych w 2025: świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną do ukończenia przez nią 18 lat. Rozszerzony został krąg osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia. Wniosek można złożyć w formie papierowej m.in. w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W wersji elektronicznej wniosek można przesłać przez portal Emp@tia. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2988 zł miesięcznie.

5 świadczeń dla niepełnosprawnych w 2025: zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w jednostkach terenowych odpowiedzialnych za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie. Są to najczęściej ośrodki pomocy społecznej. Jeżeli jednak nie ma takiej jednostki w pobliżu, wniosek można złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Można przesłać go także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej został przyjęty przez Senat 10 października 2024 r. Nowelizacja wprowadzająca ten dodatek czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Nowela zakłada wprowadzenie dodatku dopełniającego w wysokości 2520 zł dla osób uprawnionych do renty socjalnej będących całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego nastąpi w maju 2025 r. wraz z wypłatą rent socjalnych. Zostanie wypłacony z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Dodatek dopełniający ma być corocznie waloryzowany.