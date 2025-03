1000 zł świadczenia rodzicielskiego w 2025 r. Wydłużenie świadczenia rodzicielskiego od 19 marca 2025 r. Nowe przepisy już obowiązują

Świadczenie rodzicielskie w 2025 r. wynosi 1000 zł miesięcznie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego ani innego świadczenia odpowiadającemu za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Pobierać je można przez okres od 52 do 71 tygodni w zależności od liczby urodzonych, objętych opieką lub przysposobionych dzieci.

Wśród świadczeń rodzinnych oprócz m.in. zasiłku rodzinnego, czy zasiłku pielęgnacyjnego znaleźć także można świadczenie rodzicielskie. Komu przysługuje? Na jakich warunkach i przez ile można pobierać to świadczenie? OD 19 marca 2025 r. zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające m.in uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców dzieci hospitalizowanych i przedwcześnie urodzonych. Zmiany te wpłynęły także na świadczenie rodzicielskie.

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka ( w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia), rodzinie zastępczej (wyjątkiem jest rodzina zastępcza zawodowa) w przypadku objęcia opieką dziecka poniżej 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego został odroczony obowiązek szkolny – do ukończenia przez dziecko 10 lat. Świadczenie to może także pobierać osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka do ukończenia przez nie 14 roku życia.

Najczęściej świadczenie rodzicielskie pobiera matka, jednakże ojciec może je pobierać, gdy matka na swój wniosek skróci okres pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Ojciec może pobierać świadczenie rodzicielskie także w przypadku, gdy matka dziecka poniesie śmierć, lub porzuci dziecko.

Świadczenie rodzicielskie: przez ile można pobierać

Długość przyznawania świadczenia rodzicielskiego zależna jest od ilości urodzonych dzieci, przysposobionych dzieci, lub objętych opieką. Jego długość wynosi od 52 do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Wydłużenie świadczenia rodzicielskiego

Od 19 marca 2025 r. zaczęły obowiązywać przepisy, które wprowadziły dodatkowe uprawnienia dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych i hospitalizowanych. Rodzice spełniający poniższe kryteria, mogą wydłużyć czas pobierania świadczenia rodzicielskiego odpowiednio do 8 lub do 15 tygodni. W przypadku urodzenia dziecka:

przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego ulega wydłużeniu o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15. tygodnia po porodzie; po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego ulega wydłużeniu o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia po porodzie; po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego ulega wydłużeniu o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

Wydłużenie okresu przez który pobierać można świadczenie rodzicielskie potwierdzany jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez szpital, w którym przebywało dziecko. Zaświadczenie zawiera informacje o okresie pobytu dziecka w szpitalu oraz o urodzeniu dziecka:

przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g; po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g; po ukończeniu 37. tygodnia ciąży.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, należy uwzględnić wagę dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego.

Świadczenie rodzicielskie: od kiedy przysługuje

REKLAMA

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce lub ojcu dziecka od dnia porodu. W przypadku objęcia dziecka opieką, świadczenie rodzicielskie przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka, od dnia objęcia opieką, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. W przypadku objęcia dziecka opieką, świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzinie zastępczej od dnia objęcia opieką, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. W przypadku przysposobienia dziecka, świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która przysposobiła dziecko od dnia przysposobienia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie trzech miesięcy licząc od dnia urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłyną wniosek. W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin trzech miesięcy, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR-7 złożyć można w formie papierowej w danym urzędzie, lub przesłać drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia lub ePuap.

Świadczenie rodzicielskie w 2025 r. wynosi 1000 zł miesięcznie

Jak już zostało na wstępie wspomniane, świadczenie rodzicielskie wynosi obecnie 1000 zł miesięcznie. Wysokość tego świadczenia jest weryfikowana co trzy lata. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2024 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wysokość świadczenia rodzicielskiego nie została podwyższona. Od 1 listopada 2024 r. wynosi w dalszym ciągu 1000 zł. Kwota świadczenia rodzicielskiego przysługująca za niepełny miesiąc ustalana jest przez podzielenie wysokości tego świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, a następnie przez pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie rodzicielskie przysługuje. Wysokość świadczenia za niepełny miesiąc zaokrąglana jest do 10 gr w górę.