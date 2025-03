Zasiłek dla bezrobotnych na nowych zasadach jeszcze w 2025 r.? Ile obecnie wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Czy jest zależny od stażu pracy? Jakie będą zmiany dotyczące przyznawania zasiłku dla bezrobotnych?

W czwartek 13 marca 2025 r. Senat przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia z poprawkami. Miały one charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Następnie trafi do prezydenta.

Zasiłek dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne, które w okresie 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację jako osoba bezrobotna, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i otrzymywały wynagrodzenie nie niższe niż minimalna krajowa – od którego odprowadzane były składki na Fundusz Pracy – mogą wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek ten przysługiwać będzie pod warunkiem, że nie ma dla nich propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zasiłek dla bezrobotnych: wysokość

Od 1 czerwca 2024 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

1662,00 zł brutto (1512,42 zł netto) – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

1305,20 zł brutto (1187,73 zł netto) – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Należy pamiętać o tym, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest od 1 czerwca danego roku, do 31 maja następnego roku. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależna jest od stażu pracy. Osobom bezrobotnym, które mają staż pracy niższy niż 5 lat, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 80 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2024 r. otrzymają oni 1329,60 zł brutto (1209,94 zł netto) w okresie pierwszych trzech miesięcy, a w kolejnych miesiącach 1044,16 zł brutto (950,22 zł netto).

Osoby legitymujące się stażem pracy, który wynosi co najmniej 20 lat, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2024 r. otrzymają 1994,40 zł brutto (1814,90 zł netto) przez pierwsze 90 dniach pobierania zasiłku, a w kolejnych miesiącach 1566,24 zł brutto (1425,33 zł netto). 1 czerwca 2025 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych zostanie zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zasiłek dla bezrobotnych na nowych zasadach jeszcze w 2025 r.?

Najważniejszą zmianą dotyczącą przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, jest zmiana wysokości wypłacanego zasiłku dla osób, które mają staż pracy niższy niż 5 lat. Jak już wcześniej zostało wspomniane, obecnie, mogą one liczyć na wypłatę w wysokości 80 proc. zasiłku. Po wejściu w życie ustawy, będzie im przysługiwać zasiłek w wysokości 100 proc. Osoby, które będą miały staż pracy w wysokości co najmniej 20 lat, w dalszym ciągu będą mogły otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku. Zmianie ulegnie także okres pobierania zasiłku dla poszczególnych grup. Będzie on wynosił:

180 dni, 365 dni dla bezrobotnych: niepełnosprawnych, będących członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, powyżej 50. roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej łącznie 20-letni okres stażu pracy którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W dalszym ciągu zasiłek dla bezrobotnych będzie polegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku z dniem 1 czerwca. Nie będzie dokonywało się waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych w przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Ponadto, bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, przysługiwać będzie w dalszym ciągu dodatek aktywizacyjny w wysokości 50 proc. zasiłku.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Są jednak pewne wyjątki. Art. 392 pkt 2 lit. b oraz art. 457, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a art. 106, art. 128 ust. 2, art. 203 oraz art. 300 ust. 3 pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.