Już jutro [19.03.2025 r.] rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy, ale brak do nich rozporządzeń wykonawczych. Co z naszymi urlopami? Czy ważna zmiana w Kodeksie pracy wprowadzająca szczególne regulacje z zakresu urlopów wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach zacznie obowiązywać 19 marca 2025 r.?

12 grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowela wprowadza dodatkowy uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków oraz dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po narodzinach. Zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 18 grudnia 2024 r. Mają zacząć obowiązywać po trzech miesiącach od daty ogłoszenia. Oznacza to, że wejdą w życie 19 marca 2025 r.

rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy

Wymiar dodatkowego, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił od 8 do 15 tygodni. Za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wynagrodzenie za czas tego urlopu będzie wynosiło 100 proc.

Do 15 tygodni urlopu dla rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g. Urlop przysługuje za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do 15. tygodnia po porodzie.

urlopu dla rodziców lub Urlop przysługuje za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do 15. tygodnia po porodzie. Do 8 tygodni urlopu dla rodziców dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową powyżej 1000 g. Urlop przysługuje za każdy tydzień hospitalizacji dziecka do 8. tygodnia po porodzie.

urlopu dla rodziców dzieci urodzonych lub z Urlop przysługuje za każdy tydzień hospitalizacji dziecka do 8. tygodnia po porodzie. Do 8 tygodni urlopu dla rodziców dzieci urodzonych po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, w przypadku, gdy hospitalizacja trwa co najmniej 2 kolejne dni lub pobyt dziecka w szpitalu przypada między 5. a 28. dniem po porodzie.

W przypadku, gdy pracownica urodzi więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego należy uwzględnić wagę dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego. Co ważne, urlop ten udzielany jest jednorazowo na wniosek składany w postaci papierowej lub elektronicznej przez pracownicę (lub pracownika – ojca wychowującego dziecko).

Uzupełniający urlop macierzyński: wniosek

Wniosek o udzielenie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego należy złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek. Do wniosku, oprócz wymaganych dokumentów, należy dołączyć zaświadczenie wydane przez szpital, w którym przebywało dziecko. Zaświadczenie to powinno zawierać informacje o okresie pobytu dziecka w szpitalu oraz o urodzeniu dziecka:

przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g; po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g; po ukończeniu 37. tygodnia ciąży.

We wniosku o udzielenie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego należy określić także termin zakończenia urlopu macierzyńskiego.

Brak do nich rozporządzeń wykonawczych. Co z naszymi urlopami?

W dalszym ciągu trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. Projekt jest od 14 marca 2025 r. na etapie Komisji Prawniczej. Rozporządzenie to ma określić dokumenty, które będą niezbędne do przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego jak również zakresu informacji, które są niezbędne przy ustaleniu prawa i wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu. Projekt zakłada, by dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty zasiłku były:

wniosek w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej złożony płatnikowi zasiłku przez ubezpieczonego rodzica dziecka (w przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami),

oświadczenie ubezpieczonej matki dziecka albo ubezpieczonego ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z zasiłku przez drugiego rodzica dziecka,

zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego uzupełniającego urlopu macierzyńskiego (w przypadku pracownika, któremu zasiłek macierzyński jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),

zaświadczenie wydane przez szpital.

Dodatkowo do przyznania zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego w przypadku gdy zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego poprzedzający okres objęty wnioskiem był pobierany przez drugiego z rodziców dziecka powinny być przedkładane:

zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie, za który zasiłek macierzyński został wypłacony drugiemu z rodziców dziecka, oraz

odpis skrócony aktu urodzenia albo

oświadczenie ubezpieczonego, kiedy dziecko zostało przyjęte na wychowanie oraz kopia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierającego datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu do sądu o przysposobienie dziecka zawierające datę urodzenia dziecka, albo jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo Zakład, albo

prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, albo umowa cywilnoprawna zawarta między rodziną zastępczą starostą albo kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek albo Zakład oraz dokument potwierdzający wiek dziecka.

Projekt zakłada wejście w życie z dniem 19 marca 2025 r.