Zasiłek pobierany przez rodzica w Niemczech a świadczenie Kindergeld

W obliczu coraz częstszych pytań dotyczących praw rodziców do Kindergeld w Niemczech, konieczne jest zrozumienie złożonych regulacji dotyczących tego świadczenia. Czy rodzic pobierający zasiłek w Niemczech ma prawo do Kindergeld na swoje dzieci? Oto kilka kluczowych kwestii, które warto wziąć pod uwagę.

rozwiń >

Zasiłki dla poszukujących pracy, bezrobotnyc4h, chorobowe i inne niemieckie świadczenia

Rodzice w Niemczech mogą być uprawnieni do świadczenia Kindergeld, nawet jeśli pobierają różnego rodzaju niemieckie zasiłki, takie jak zasiłek dla poszukujących pracy (Arbeitslosengeld II / Harz IV), zasiłek chorobowy (Krankengeld) lub inne świadczenia, takie jak renta czy emerytura. Niemieckie prawo nie wyklucza wprost rodziców pobierających te świadczenia z prawa do Kindergeld.

REKLAMA

Dzieci mieszkające w Polsce

Jeśli Twoje dzieci mieszkają w Polsce, zazwyczaj przysługiwać będzie im świadczenie 500+ (od 2024 roku: 800+), na które zawsze warto złożyć wniosek, nawet jeśli zostanie on odrzucony. W takiej sytuacji w Niemczech może przysługiwać rodzicom różnica pomiędzy polskimi a niemieckimi świadczeniami.

Świadczenie dla bezrobotnych (ALG II / Harz IV)

Świadczenie dla bezrobotnych, znane jako ALG II lub Harz IV, nie daje rodzicom prawa do Kindergeld w Niemczech. Jest to ważna informacja, która może wpłynąć na decyzję rodziców w przypadku pobierania tego rodzaju świadczenia.

Zasiłek chorobowy (Krankengeld)

Jeśli rodzic pobiera zasiłek chorobowy (Krankengeld) w Niemczech i w tym czasie przebywa w Polsce, istnieje ryzyko odmowy przyznania świadczenia Kindergeld przez niemiecką Kasę Rodzinną. Jednakże, jeśli świadczenie w Polsce nie przysługuje, na przykład dlatego, że dziecko ukończyło 18 lat, ale nadal się uczy, wniosek o Kindergeld może być pozytywnie rozpatrzony.



Jednakże, istnieją sytuacje, w których niemiecka Kasa Rodzinna może podjąć decyzję o uchyleniu przyznania świadczenia Kindergeld, gdy rodzice wyprowadzają się z Niemiec, kontynuując jednocześnie pobieranie niemieckich świadczeń chorobowych na terenie Polski.



W takim przypadku istotne jest ustalenie, czy niemiecka Kasa Chorych (Krankenkasse) nadal opłaca składki na ubezpieczenie od bezrobocia (Arbeitslosenversicherung) za osobę, która opuściła Niemcy. Jeżeli tak jest, to ogólnie rzecz biorąc, nadal możemy spodziewać się świadczenia rodinnego Kindergeld, choć może to być przyznane na innej podstawie prawnej. Warto zaznaczyć, że dla osób mających stałe miejsce zamieszkania w Niemczech, Kindergeld przysługuje zgodnie z ustawą podatkową EStG. Natomiast dla osób przebywających za granicą, ale wciąż opłacających składki na ubezpieczenie od bezrobocia, świadczenie to przysługuje na mocy ustawy socjalnej BKGG.



Aby uniknąć utraty prawa do Kindergeld w takiej sytuacji, zazwyczaj zaleca się złożenie odwołania od decyzji Kasy Rodzinnej i jednoczesne złożenie wniosku o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy na podstawie ustawy socjalnej.



Warto pamiętać, że w Niemczech za datę wniesienia odwołania nie uważa się daty nadania pisma na poczcie, ale datę wpływu dokumentu do Kasy Rodzinnej. Dlatego zaleca się wysyłanie podpisanych pism faksem, aby spełnić to kryterium i uniknąć nieporozumień związanych z terminem. Warto również konsultować się z profesjonalnymi doradcami w dziedzinie prawa rodzinnego i socjalnego w celu uzyskania dokładnej i kompleksowej pomocy w takich przypadkach.

Ryzyko zaliczenia Kindergeld na poczet innych świadczeń

Warto zaznaczyć, że istnieje ryzyko, że świadczenie Kindergeld zostanie zaliczone na poczet innych świadczeń wypłacanych osobie pobierającej zasiłek. To oznacza, że ostatecznie może nie dojść do wypłaty Kindergeld.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Skomplikowane regulacje prawne i koordynacja między Niemcami a Polską

Ponieważ w przypadku tych świadczeń zachodzi zarówno skomplikowana regulacja niemieckiego, jak i polskiego prawa socjalnego, a także koordynacja między nimi w oparciu o rozporządzenia Unii Europejskiej, zawsze zalecamy skorzystanie z indywidualnej porady specjalistów w dziedzinie prawa rodzinnego i socjalnego. Można sięgnąć po wsparcie oferowane przez specjalistyczne kancelarie lub podmioty zajmujące się tą tematyką, które pomogą zrozumieć, jakie świadczenia przysługują i jakie kroki należy podjąć, aby je otrzymać.